Торгівля процвітає: Росія активно налагоджує імпорт скрапленого газу в ЄС, — FT

За сім місяців 2023 року Росія відправила до країн ЄС на 40% більше скрапленого газу порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

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Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції Росії все ж вдається підтримувати економічні відносини з низкою країн Євросоюзу. Так, наприклад, РФ активно постачає в ЄС скраплений природний газ, а найактивнішими покупцями є Бельгія та Іспанія, пише The Financial Times.

Повідомляється, що за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Такі країни, як Іспанія та Бельгія, найтісніше співпрацюють з агресором, посідаючи друге і третє місця в списку найбільших світових імпортерів скрапленого природного газу.

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При цьому Європейський Союз порушує свою ж обіцянку відмовитися від використання російського вугілля до 2027 року. Так, цього року європейські країни хочуть імпортувати найвищі обсяги скрапленого газу з РФ.

Зазначається, що приріст в імпорті до країн ЄС значно перевищує середній світовий приріст в імпорті російського скрапленого газу, що перебуває на рівні лише 6%. Тобто імпорт скрапленого газу до Європейського Союзу збільшився приблизно на 1,7% порівняно з попереднім рекордним рівнем.

Вартість імпортованого скрапленого газу 2023 року, за даними неурядової міжнародної організації Global Witness, становить 5,29 млрд євро, враховуючи ціни на спотовому ринку.

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Нагадаємо, 9 серпня ЗМІ повідомляли, що російський рубль опинився в трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину обвалу рубля. За інформацією журналістів, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але доходи, при цьому, скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.

Тим часом 11 серпня агентство Bloomberg писало, що російська економіка відновлюється від накладених Заходом санкцій. Так, економіка РФ демонструвала зростання чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому. Очікується, що вона може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024-му році.