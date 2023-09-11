Попри збитки: "Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50%

За словами журналістів, наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проєктувань уряду РФ. Газ із "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Related video

Попри нерентабельність газового сектору "Газпрому" та майбутнє збільшення вартості на внутрішньому ринку Росії, ціни на російський природний газ, що постачають у Китай, послідовно зменшуватимуться в найближчі роки. Про намір Москви продавати Китаю газ набагато дешевше, ніж Європі, свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters.

За даними прогнозів уряду РФ, наступного року знижка для Китаю на газ із "Сили Сибіру" збільшиться до 46%, і ціна становитиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Порівняно з цими цифрами, газ для Туреччини та Європи продаватиметься за ціною $481,7 за тисячу кубометрів. І додатково до цього "Газпром" планує збільшити обсяг постачань газу в Китай.

Якщо за підсумками 2023 року "Газпром" планує надати Китаю 22 млрд кубометрів газу, то наступного року обсяг постачань планують наростити до 30 млрд кубів.

Водночас Росія активно постачає європейським країнам скраплений природний газ. За інформацією The Financial Times, за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії в країни ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Такі країни як Іспанія та Бельгія найтісніше співпрацюють із агресором, посідаючи друге та третє місця в списку найбільших світових імпортерів скрапленого природного газу

Водночас 11 серпня агентство Bloomberg писало, що російська економіка демонструє ознаки відновлення від кризи, спричиненої міжнародними санкціями. Економіка РФ демонструвала зростання чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому. Очікується, що вона може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024-му році.