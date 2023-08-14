План Кремля не сработал: Туркменистан не захотел перекачивать российский газ в Китай

В Москве хотели поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы отдавать Китаю. Но в Туркменистане без энтузиазма восприняли такую идею.

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Власти Туркменистана отказываются подключать Россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в Китай. Об этом 12 августа 2023 заявили в туркменском Министерстве иностранных дел.

В сообщении сказано, что планы Кремля расширить "газовый союз", о создании которого в Москве заявили в конце 2022 года, пригласив Казахстан и Узбекистан, являются неприемлемыми ввиду собственных интересов России.

"В существующую схему распределения объемов поставляемого в Китай газа планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан — Китай" не входят", — подчеркнули в ведомстве.

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В Москве хотели поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы, возникающие в этих странах, перекачивать в Китай. В МИД Туркменистана также добавили, что любые изменения в схемах и объемах поставок должны согласовываться с Ашхабадом, но никах переговоров не было.

Отметим, что Туркменистан, Казахстан и Узбекистан вместе поставляют газ в КНР по трубопроводу "Туркменистан – Китай", строительством которого занимались государственный "Туркменгаз" и китайская компания CNPC.

По газопроводу ежегодно прокачивают 55 млрд кубометров "голубого топлива", на туркменский газ приходится 40 млрд кубов, а остатки получают Узбекистан и Казахстан. Сейчас в рабочем состоянии находятся три ветки газопровода, по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны

В МИД Туркменистана отметили, что какие-либо изменения в схемах и объемах поставок должны быть согласованы с Ашхабадом, но такие переговоры не проводились.

Напомним, в 2022 году Европа и страны "Большой семерки" ограничили поставки нефти и газа из России. Поэтому уже 2023 году нефтегазовые доходы РФ сократились на 52%.

Отметим, что сейчас Москва поставляет свой газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", но его мощности ограничены объемами в 16 млрд кубов в год. В Кремле рассчитывали построить дополнительный газопровод "Сила Сибири -2" для дополнительных поставок сырья своему союзнику, но в мае 2023 года стало известно, что китайским властям больше нравится идея строительства газопровода из Туркмении.