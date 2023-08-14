План Кремля не спрацював: Туркменістан не захотів перекачувати російський газ до Китаю

У Москві хотіли постачати більше газу в Казахстан і Узбекистан, а зайві обсяги віддавати Китаю. Але в Туркменістані без ентузіазму сприйняли таку ідею.

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Влада Туркменістану відмовляється під'єднувати Росію до трубопроводу, яким газ постачають до Китаю. Про це 12 серпня 2023 року заявили в туркменському Міністерстві закордонних справ.

У повідомленні сказано, що плани Кремля розширити "газовий союз", про створення якого в Москві заявили наприкінці 2022 року, запросивши Казахстан і Узбекистан, є неприйнятними з огляду на власні інтереси Росії.

"До наявної схеми розподілу обсягів газу, що поставляється до Китаю, плани щодо розширення складу учасників проєкту газопроводу "Туркменістан — Китай" не входять", — підкреслили у відомстві.

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У Москві хотіли постачати більше газу до Казахстану та Узбекистану, а зайві обсяги, що виникають у цих країнах, перекачувати до Китаю. У МЗС Туркменістану також додали, що будь-які зміни в схемах і обсягах поставок повинні узгоджуватися з Ашхабадом, але ніяких переговорів не було.

Зазначимо, що Туркменістан, Казахстан і Узбекистан разом постачають газ до КНР трубопроводом "Туркменістан — Китай", будівництвом якого займалися державний "Туркменгаз" і китайська компанія CNPC.

Газопроводом щорічно прокачують 55 млрд кубометрів "блакитного палива", на туркменський газ припадає 40 млрд кубів, а залишки отримують Узбекистан і Казахстан. Наразі в робочому стані перебувають три гілки газопроводу, якими газ постачають із туркменських родовищ на сході та південному сході країни

У МЗС Туркменістану зазначили, що будь-які зміни у схемах та обсягах поставок мають бути узгоджені з Ашгабатом, але такі переговори не проводилися.

Нагадаємо, 2022 року Європа та країни "Великої сімки" обмежили постачання нафти й газу з Росії. Тому вже 2023 року нафтогазові доходи РФ скоротилися на 52%.

Зазначимо, що зараз Москва постачає свій газ до Китаю газопроводом "Сила Сибіру", але його потужності обмежені обсягами в 16 млрд кубів на рік. У Кремлі розраховували побудувати додатковий газопровід "Сила Сибіру-2" для додаткових постачань сировини своєму союзнику, але в травні 2023 року стало відомо, що китайській владі більше подобається ідея будівництва газопроводу з Туркменії.