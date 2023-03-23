Навіть Китай підбив: Путін відчайдушно шукає голодні газові ринки по всьому світу, — WP

За словами журналістів, Пекін не пожертвує економічними інтересами заради Москви. На цьому наголошує слабкість Володимира Путіна та його зростаюча залежність від КНР.

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Президент Росії Володимир Путін відчайдушно шукає новий "голодні" газові ринки через санкції, які запровадили проти РФ за вторгнення в Україну. Так, Кремль втратив більшу частину ринку газу Європи. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, Путін вважає трубопровід "Сила Сибіру", яким передається газ до Китаю, угодою століття. Очікувалося, що під час візиту глави КНР Сі Цзіньпіна до Москви буде обговорено будівництво "Сили Сибіру -2", але цього не сталося.

Повідомляється, що підтримка Путіна з боку Китаю, незважаючи на його вторгнення в Україну, є геополітичною віхою — китайський лідер назвав це зміною, "якого не відбувалося вже 100 років". Але нездатність Сі Цзіньпіна дати Росії додатковий символічний імпульс у вигляді угоди щодо нового газопроводу показала, що Пекін не пожертвує економічними інтересами. Також це підкреслює слабкість Володимира Путіна та його зростаючу залежність від азіатського "партнера".

Однак, як повідомляє видання, навіть якби угода була підписана, на будівництво трубопроводу пішло б багато років. А в Росії скорочуються доходи у зв'язку із санкціями вже зараз.

Експерти: Пекін не хоче, щоб Росія програла війну з Україною

Як розповів експерт з економіки Росії з німецького Інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге, поїздка Сі Цзіньпіна до Москви насправді надала Путіну моральну підтримку, а співпраця з Китаєм дозволила зміцнити економіку РФ. Але відсутність угоди щодо "Силі Сибіру-2" показало межі того, на що Сі готовий піти заради "партнерства".

"Росії зараз багато чого потрібно від Китаю, і вона перебуває в дуже слабкому становищі", — сказав Клюге.

На його думку, поїздка Сі Цзіньпіна була жестом довіри з боку КНР. Однак він сумнівається в тому, що "Сила Сибіру-2" буде колись запущена. Пекін не хоче, щоб Росія програла війну з Україною Також він не хоче краху режиму путіна.

"Тепер існує чітка залежність там, де раніше були більш симетричні відносини. Ми бачимо, що Китай не пропонує нічого, окрім символіки цього візиту. І ми бачимо, що Китай також обережніший у своїх відносинах з Москвою", — сказав експерт.

Видання зазначив, що Путін, звичайно, заявив, що "практично всі параметри" угоди з будівництва "Сили Сибіру-2" узгоджені, але за його коментарями ховається провал спроб Росії досягти остаточної згоди Китаю.

Нагадаємо, 21 березня у США прокоментували зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. У Білому домі заявили, що обидві сторони хочуть, щоб світ працював за їхніми правилами, проте такі відносини навряд чи можна називати альянсом.

Також 21 березня у Пекіні розповіли, як пройшли переговори з Путіним. Глава держави Сі Цзіньпін у розмові з лідером Кремля наголосив, що він бачить закінчення війни в Україні виключно шляхом мирних переговорів.

Крім того, аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін не зміг досягти бажаного від китайського лідера, коли той приїхав до Москви. Глава Кремля розраховував більш поглиблену співпрацю з Пекіном, проте йому довелося погодитись на стриману версію російсько-китайських відносин.