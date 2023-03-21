"Війна закінчиться не скоро": у США прокоментували зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

У Білому домі вважають, що Росія та Китай хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами, але такі відносини не можна назвати альянсом.

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У США не побачили ознак швидкого завершення війни в Україні за підсумками зустрічі російського президента Володимира Путіна та глави КНР Сі Цзіньпіна. Про це сьогодні, 21 березня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Ми не побачили нічого зі сказаного Сі та Путіним, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться, і що вони на це налаштовані", — заявив він.

Кірбі також додав, що не назвав би відносини Росії та Китаю альянсом, але зазначив, що обидві країни "хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами".

З 20 березня голова КНР Сі Цзіньпін перебуває у Москві з офіційним візитом. 21 березня президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками другого дня зустрічей підписали дві спільні заяви: про плани розвитку ключових напрямів економічного співробітництва та про поглиблення стратегічного партнерства.

13 березня The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомив, що глава Китаю Сі Цзіньпін планує провести першу за весь час від початку повномасштабної війни з РФ віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

21 березня Фокус розбирався, про що говоритимуть Сі Цзіньпін і Володимир Зеленський. Експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська розповіла, що Китай намагається увійти в переговори та заявляє про нейтралітет, хоча очевидно, що підтримує Росію.

Нагадаємо, 21 березня до Києва із незапланованим візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Глава уряду побував у Бучі та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.