"Война закончится не скоро": в США прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина

В Белом доме считают, что Россия и Китай хотели бы, чтобы мир играл по их правилам, но такие взаимоотношения нельзя назвать альянсом.

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В США не увидели признаков скорого завершения войны в Украине по итогам встречи российского президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сегодня, 21 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы не увидели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится, и что они на это настроены", — заявил он.

Кирби также добавил, что не назвал бы отношения России и Китая альянсом, но отметил, что обе страны "хотели бы, чтобы мир играл по их правилам".

С 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с официальным визитом. 21 марта президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам второго дня встреч подписали 2 совместных заявления: о планах развития ключевых направлений экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства.

13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин планирует провести первую за все время с начала полномасштабной войны с РФ виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 марта Фокус разбирался, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская рассказала, что Китай пытается войти в переговоры и заявляет о нейтралитете, хотя, очевидно, что поддерживает Россию.

Напомним, 21 марта в Киев с незапланированным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава правительства побывал в Буче и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.