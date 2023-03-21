"Відчуваю сильний гнів через ці звірства", — прем'єр Японії відвідав Бучу (фото)

Фуміо Кісіда поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і вклонився. Як повідомляє МЗС Японії, прем'єр "висловить рішучу незгоду" з діями Росії в Україні.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час візиту в Україну відвідав Бучу Київської області, яка вже стала втіленням жорстокості та нелюдської поведінки російської армії. Про це сьогодні, 21 березня, пише Reuters.

Кісіда зазначив, що вражений звірствами, скоєними в цьому місті, і відчуває через це сильний гнів.

"Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито безневинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут", — сказав він.

Прем'єр поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і вклонився.

Прем'єр Японії відвідав Бучу Фото: Reuters

Крім того, як повідомляє МЗС країни, Кісіда під час переговорів у Києві "висловить рішучу незгоду" з діями Росії в Україні. Японія як голова "групи семи" добиватиметься подальшого запровадження жорстких санкцій проти Росії".

21 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідає Україну, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє японське видання JIJI, прем'єр раптово змінив свої плани щодо повернення з Індії до Японії, де перебував з офіційним візитом, без попереднього повідомлення з міркувань безпеки.

Японські журналісти зазначають, що оскільки лідери G7, окрім Японії, враховуючи президента США Джо Байдена в лютому, вже відвідали Київ і прем'єр-міністр також мав намір відвідати його до початку саміту. Але місцева опозиція різкої зміни планів не оцінила, хоча й зробила знижку на "воєнний час".

21 березня два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, понад сім годин літали над Японським морем. Польоти бомбардувальників супроводжувалися винищувачами Су-35 і Су-30.

Нагадаємо, 2 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у травні. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована у Хіросімі з 19 по 21 травня.

24 лютого Фуміо Кісіда розповів, що Японія готує нові санкції "Великої сімки" проти Росії. Під час пресконференції він також заявляв про намір відвідати Україну.