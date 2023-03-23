Даже Китай подвел: Путин отчаянно ищет голодные газовые рынки по всему миру, — WP

По словам журналистов, Пекин не пожертвует экономическими интересами ради Москвы. Это подчеркивает слабость Владимира Путина и его растущую зависимость от КНР.

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Президент России Владимир Путин отчаянно ищет новый "голодные" газовые рынки из-за санкций, которые ввели против РФ за вторжение в Украину. Так, Кремль потерял большую часть рынка газа Европы. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, Путин считает трубопровод "Сила Сибири", по которому передается газ в Китай, сделкой века. Ожидалось, что во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву, будет обсуждение строительства "Силы Сибири -2", но этого не произошло.

Сообщается, что поддержка Путина со стороны Китая, несмотря на его вторжение в Украину, является геополитической вехой — китайский лидер назвал это изменением, "которого не происходило уже 100 лет". Но неспособность Си Цзиньпина дать России дополнительный символический импульс в виде сделки по новому газопроводу показала, что Пекин не пожертвует экономическими интересами. Также это подчеркивает слабость Владимира Путина и его растущую зависимость от азиатского "партнера".

Однако, как сообщает издание, даже если бы соглашение было бы подписано, на строительство трубопровода ушло бы много лет. А у России сокращаются доходы в связи с санкциями уже сейчас.

Эксперты: Пекин не хочет, чтобы Россия проиграла войну с Украиной

Как рассказал эксперт по экономике России из немецкого Институт международных отношений и безопасности Янис Клюге, поездка Си Цзиньпина в Москву на самом деле оказала Путину моральную поддержку, а сотрудничество с Китаем позволило укрепить экономику РФ. Но отсутствие сделки по "Силе Сибири-2" показало пределы того, на что Си готов пойти ради "партнерства".

"России сейчас многое нужно от Китая, и она находится в очень слабом положении", — сказал Клюге.

По его мнению, поездка Си Цзиньпина представляла собой жест доверия со стороны КНР. Однако он сомневается в том, что "Сила Сибири-2" будет когда-либо запущена. Пекин не хочет, чтобы Россия проиграла войну с Украиной. Также он не хочет краха режима путина.

"Теперь существует четкая зависимость там, где раньше были более симметричные отношения. Мы видим, что Китай не предлагает ничего, кроме символики этого визита. И мы видим, что Китай также более осторожен в своих отношениях с Москвой", — сказал эксперт.

Издание отметил, что Путин, конечно, заявил, что "практически все параметры" сделки по строительству "Силы Сибири-2" согласованы, но за его комментариями скрывается провал попыток России добиться окончательного согласия Китая.

Напомним, 21 марта в США прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина. В Белом доме заявили, что обе стороны хотят, чтобы мир работал по их правилам, однако такие отношения вряд ли можно называть альянсом.

Также 21 марта в Пекине рассказали, как прошли переговоры с Путиным. Глава государства Си Цзиньпин в разговоре с лидером Кремля подчеркнул, что он видит окончание войны в Украине исключительно путем мирных переговоров.

Кроме того, аналитики из американского Института изучения войны заявили, что Путин не смог добиться желаемого от китайского лидера, когда тот приехал в Москву. Глава Кремля рассчитывал более углубленное сотрудничество с Пекином, однако ему пришлось согласиться на сдержанную версию российско-китайских отношений.