Си Цзиньпин заговорил об Украине: Китай вмешается в урегулирование войны

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами по вопросу Украины, чтобы способствовать политическому урегулированию войны.

Об этом сообщили в китайском государственном информационном агентстве "Синьхуа", опубликовав полный текст выступления Си Цзиньпина на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября в Бишкеке.

В своей речи китайский лидер отметил, что мир сталкивается с обострением противостояния и военными конфликтами. По его словам, ШОС должна играть более активную роль в решении международных и региональных проблем посредством диалога и сотрудничества.

Отдельно Си Цзиньпин упомянул Украину, Ближний Восток и Афганистан. Он заявил, что Китай готов вместе с другими странами укреплять взаимодействие и координацию в отношении этих кризисов, а также "содействовать политическому урегулированию".

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Китайский лидер также призвал придерживаться принципа диалога и консультаций при урегулировании споров. Он подчеркнул необходимость многостороннего сотрудничества для преодоления общих вызовов.

Си Цзиньпин выступил с речью на 26-м заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке. В этом году организация отмечает 25-летие со дня своего основания.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международное объединение, созданное для сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли и политики. В её состав входят Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Напомним, аналитики считают, что Россия для Китая прежде всего остается поставщиком сырья. Москва продает Пекину нефть, газ и другие природные ресурсы, причем зачастую по более низким ценам. В то же время Кремлю не удалось убедить Китай согласиться на строительство газопровода "Сила Сибири — 2", что, по оценкам экспертов, показывает истинный характер отношений между двумя странами.

Российская делегация поднимала этот вопрос на переговорах в мае 2026 года, однако договориться не удалось, несмотря на настойчивые требования Владимира Путина о заключении соглашения. Российской стороне также дали понять, что возвращаться к обсуждению проекта не следует, пока Москва не примет условия Пекина.

В итоге на следующий день Россия и Китай подписали 42 соглашения и декларацию, но соглашения по проекту "Сила Сибири — 2" среди них не было.