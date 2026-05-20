Кремль заявил о согласовании строительства газопровода "Сила Сибири 2" с Китаем, — Reuters

В Кремле заявили, что Россия и Китай достигли "общего понимания" по строительству газопровода "Сила Сибири-2", который должен поставлять российский газ в КНР через территорию Монголии. В то же время стороны до сих пор не согласовали ключевые параметры проекта.

Речь идет о масштабном газопроводе, который должен транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно с российского Ямала в Китай через территорию Монголии. Проект считается одним из ключевых для России после сокращения поставок газа в Европу на фоне полномасштабной войны против Украины и санкций Запада, сообщает Reuters 20 мая.

Сейчас существует один газопровод из России в Китай, "Сила Сибири", который транспортирует более 38 миллиардов кубических метров газа в год из восточной Сибири. Президент России Владимир Путин находится в Китае для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Президент во время переговоров заявил, что в целом уже существует общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2. Есть договоренность относительно маршрута и того, как будет реализован проект. Некоторые детали еще требуют окончательного согласования, но в целом такое понимание уже существует", — заявил российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Відео дня

Однако, по словам Пескова, графика реализации проекта трубопровода не было. Ожидается, что запланированный газопровод "Сила Сибири 2" протяженностью 2600 км будет транспортировать 50 млрд. куб. м. газа в год в Китай через Монголию из арктических газовых месторождений Ямала.

Твердая сделка, охватывающая ценообразование и другие ключевые вопросы, остается недостижимой, что не позволяет продолжить работу над проектом. Во время своего визита в Китай в сентябре Путин заявил, что цена на газ в системе будет базироваться на рыночной формуле, подобной той, что используется для российских поставок в Европу. Этот проект приобрел новое значение для России после того, как санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, отрезали ее от большинства европейских клиентов.

Напомним, что накануне визита Владимира Путина в Пекин агентство Bloomberg писало о попытке Кремля продвинуть проект газопровода "Сила Сибири-2". В Москве надеялись, что нестабильность на энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке сделает Китай более сговорчивым в переговорах по цене на газ.

Ранее мы также информировали, что во время переговоров в Пекине Си Цзиньпин и Владимир Путин отдельно обсуждали энергетическое сотрудничество и будущее газопровода "Сила Сибири-2". В Кремле заявляли о возможности подписания десятков соглашений между Россией и Китаем, в частности в сфере энергетики и атомной промышленности.