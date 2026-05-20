Кремль заявив про узгодження будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2" з Китаєм, — Reuters

У Кремлі заявили, що Росія та Китай досягли “загального розуміння” щодо будівництва газопроводу “Сила Сибіру-2”, який має постачати російський газ до КНР через територію Монголії. Водночас сторони досі не узгодили ключові параметри проєкту.

Йдеться про масштабний газопровід, який має транспортувати до 50 мільярдів кубометрів газу щороку з російського Ямалу до Китаю через територію Монголії. Проєкт вважається одним із ключових для Росії після скорочення поставок газу до Європи на тлі повномасштабної війни проти України та санкцій Заходу, повідомляє Reuters 20 травня.

Наразі існує один газопровід з Росії до Китаю, "Сила Сибіру", який транспортує понад 38 мільярдів кубічних метрів газу на рік зі східного Сибіру. Президент Росії Володимир Путін перебуває в Китаї для переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Президент під час переговорів заявив, що загалом вже існує спільне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2. Є домовленість щодо маршруту та того, як буде реалізовано проєкт. Деякі деталі ще потребують остаточного узгодження, але загалом таке розуміння вже існує", – заявив російським ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відео дня

Однак, за словами Пєскова, графіка реалізації проекту трубопроводу не було. Очікується, що запланований газопровід «Сила Сибіру 2» протяжністю 2600 км транспортуватиме 50 млрд. куб. м. газу на рік до Китаю через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Тверда угода, яка охоплює ціноутворення та інші ключові питання, залишається недосяжною, що не дозволяє продовжити роботу над проєктом. Під час свого візиту до Китаю у вересні Путін заявив, що ціна на газ у системі буде базуватися на ринковій формулі, подібній до тієї, що використовується для російських поставок до Європи. Цей проєкт набув нового значення для Росії після того, як санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, відрізали її від більшості європейських клієнтів.

Нагадаємо, що напередодні візиту Володимира Путіна до Пекіна агентство Bloomberg писало про спробу Кремля просунути проєкт газопроводу “Сила Сибіру-2”. У Москві сподівалися, що нестабільність на енергетичних ринках через війну на Близькому Сході зробить Китай більш поступливим у переговорах щодо ціни на газ.

Раніше ми також інформували, що під час переговорів у Пекіні Сі Цзіньпін та Володимир Путін окремо обговорювали енергетичне співробітництво і майбутнє газопроводу “Сила Сибіру-2”. У Кремлі заявляли про можливість підписання десятків угод між Росією та Китаєм, зокрема у сфері енергетики та атомної промисловості.