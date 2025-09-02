До 50 мільярдів кубометрів на рік: Китай і Росія будуватимуть новий газопровід

Російська компанія «Газпром» підписала юридично зобов'язувальну угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію. У "Газпромі" також заявляють, що збільшують потік газу вже існуючим маршрутом "Сила Сибіру".

Деталі щодо термінів будівництва, переговорів щодо ціни та фінансових умов поки що не розкриваються, пише Bloomberg. Проте росіяни вже озвучили доволі амбітний план на постачання до 50 мільярдів кубометрів газу на рік через "Силу Сибіру 2" протягом 30 років, – причому ціну обіцяють нижчу за ту, що стягують зараз із клієнтів у Європі.

"Газпром" також погодився ще на 6 мільярдів кубометрів на рік збільшити потік газу до Китаю через вже існуючий маршрут "Сила Сибіру". Його поточна річна потужність становить 38 мільярдів кубометрів.

Видання зауважує, що поки що із конкретними заявами виступив тільки очільник "Газпрому" Міллер. Китайська сторона офіційних коментарів з цього приводу не давала, а державне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа" повідомляло лише про низку угод, які були підписані під час двосторонніх зустрічей. Саме газопровід "Сила Сибіру 2" у цих повідомленнях окремо не згадувався.

Варто нагадати, що обговорення цього газового проєкту на певний час застопорилося. Для Кремля його просування означало б серйозний успіх – особливо на тлі того, що ЄС до кінця 2027 року планує повністю відмовитися від російських газових поставок. Проте Пекін зберігав певну обережність, адже не хотів надто залежати від одного постачальника. При цьому Китай не втрачав зацікавленості щодо російського газу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї не хотіли давати гроші на газопровід ''Сила Сибіру 2''. Пекін вважав, що більшу частину фінансування має взяти на себе Росія.

Зауважимо, що ще у вересні 2022 року очільник Кремля Путін говорив про те, що Росія і Китай домовилися побудувати нову газову магістраль.