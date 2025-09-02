До 50 миллиардов кубометров в год: Китай и Россия будут строить новый газопровод

Российская компания "Газпром" подписала юридически обязывающее соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. В "Газпроме" также заявляют, что увеличивают поток газа по уже существующему маршруту "Сила Сибири".

Related video

Детали относительно сроков строительства, переговоров по цене и финансовых условий пока не раскрываются, пишет Bloomberg. Однако россияне уже озвучили довольно амбициозный план на поставку до 50 миллиардов кубометров газа в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет, — причем цену обещают ниже той, что взимают сейчас с клиентов в Европе.

"Газпром" также согласился еще на 6 миллиардов кубометров в год увеличить поток газа в Китай через уже существующий маршрут "Сила Сибири". Его текущая годовая мощность составляет 38 миллиардов кубометров.

Издание отмечает, что пока с конкретными заявлениями выступил только глава "Газпрома" Миллер. Китайская сторона официальных комментариев по этому поводу не давала, а государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщало лишь о ряде соглашений, которые были подписаны во время двусторонних встреч. Именно газопровод "Сила Сибири 2" в этих сообщениях отдельно не упоминался.

Стоит напомнить, что обсуждение этого газового проекта на некоторое время застопорилось. Для Кремля его продвижение означало бы серьезный успех — особенно на фоне того, что ЕС до конца 2027 года планирует полностью отказаться от российских газовых поставок. Однако Пекин сохранял определенную осторожность, так как не хотел слишком зависеть от одного поставщика. При этом Китай не терял интереса к российскому газу.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае не хотели давать деньги на газопровод ''Сила Сибири 2''. Пекин считал, что большую часть финансирования должна взять на себя Россия.

Заметим, что еще в сентябре 2022 года глава Кремля Путин говорил о том, что Россия и Китай договорились построить новую газовую магистраль.