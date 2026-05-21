Газовая ловушка для Путина: Си Цзиньпин снова проигнорировал строительство газопровода "Сила Сибири-2", — WP

Владимир Путин во время визита в Пекин не смог получить согласие Си Цзиньпина на строительство газопровода "Сила Сибири-2". После переговоров Кремль не назвал никаких сроков запуска проекта.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

По данным журналистов, российский президент пытался убедить Китай поддержать строительство нового трубопровода, который мог бы поставлять в КНР до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно.

Для Москвы этот проект имеет стратегическое значение после потери значительной части европейского рынка газа. В то же время Пекин не спешит соглашаться на условия России, поскольку нынешняя ситуация позволяет Китаю покупать российские энергоносители на выгодных для себя условиях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после переговоров заявил, что конкретных сроков запуска "Силы Сибири-2" пока нет. По его словам, стороны имеют "общее понимание основных параметров" проекта, маршрута и строительства, однако часть деталей еще нужно согласовать.

Во время встречи Путин и Си Цзиньпин также выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали политику США и призвали устранить "коренные причины" войны в Украине. Как отмечает WP, эта формулировка совпадает с позицией Кремля по недопущению вступления Украины в НАТО и изменения прозападного курса Киева.

Издание также пишет, что между Москвой и Пекином сохраняется напряженность. По словам западных чиновников, Россия расследует по меньшей мере один случай возможного китайского шпионажа, но обе стороны избегают публичной огласки. Кроме того, в Москве недовольны тем, что китайские компании поставляют компоненты для украинского производства дронов.

Напомним, накануне визита Владимира Путина в Пекин агентство Bloomberg писало, что Кремль рассчитывает продвинуть проект газопровода "Сила Сибири-2" на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Москве надеялись, что энергетическая нестабильность заставит Китай стать более сговорчивым в переговорах по цене на российский газ.

Тогда помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что проект газопровода "стоит на повестке дня", а стороны "настроены серьезно его обсуждать". Россия также заявляла, что уже предложила Китаю "очень конкурентные" условия поставки газа.

В сентябре 2025 года российский "Газпром" заявил о подписании юридически обязывающего соглашения по строительству газопровода "Сила Сибири-2" в Китай через Монголию. Тогда в компании сообщали, что новый маршрут может обеспечить поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет.

Также российская сторона объявила о планах увеличить еще на 6 миллиардов кубометров поставки газа в Китай через уже действующий газопровод "Сила Сибири". В то же время китайские власти официально отдельно не подтверждали договоренности по новому проекту, а переговоры долгое время оставались без окончательного решения из-за осторожной позиции Пекина.