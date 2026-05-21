Газова пастка для Путіна: Сі Цзіньпін знову проігнорував будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", — WP

Володимир Путін під час візиту до Пекіна не зміг отримати згоду Сі Цзіньпіна на будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2”. Після переговорів Кремль не назвав жодних термінів запуску проєкту.

Про це повідомило видання The Washington Post.

За даними журналістів, російський президент намагався переконати Китай підтримати будівництво нового трубопроводу, який міг би постачати до КНР до 50 мільярдів кубометрів російського газу щороку.

Для Москви цей проєкт має стратегічне значення після втрати значної частини європейського ринку газу. Водночас Пекін не поспішає погоджуватися на умови Росії, оскільки нинішня ситуація дозволяє Китаю купувати російські енергоносії на вигідних для себе умовах.

Речник Кремля Дмитро Пєсков після переговорів заявив, що конкретних термінів запуску “Сили Сибіру-2” поки немає. За його словами, сторони мають “загальне розуміння основних параметрів” проєкту, маршруту та будівництва, однак частину деталей ще потрібно узгодити.

Під час зустрічі Путін і Сі Цзіньпін також виступили зі спільною заявою, у якій розкритикували політику США та закликали усунути “корінні причини” війни в Україні. Як зазначає WP, це формулювання збігається з позицією Кремля щодо недопущення вступу України до НАТО та зміни прозахідного курсу Києва.

Видання також пише, що між Москвою та Пекіном зберігається напруженість. За словами західних чиновників, Росія розслідує щонайменше один випадок можливого китайського шпигунства, але обидві сторони уникають публічного розголосу. Крім того, у Москві невдоволені тим, що китайські компанії постачають компоненти для українського виробництва дронів.

Нагадаємо, напередодні візиту Володимира Путіна до Пекіна агентство Bloomberg писало, що Кремль розраховує просунути проєкт газопроводу “Сила Сибіру-2” на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Москві сподівалися, що енергетична нестабільність змусить Китай стати поступливішим у переговорах щодо ціни на російський газ.

Тоді помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що проєкт газопроводу “є на порядку денному”, а сторони “налаштовані серйозно його обговорювати”. Росія також заявляла, що вже запропонувала Китаю “дуже конкурентні” умови постачання газу.

У вересні 2025 року російський “Газпром” заявив про підписання юридично зобов’язувальної угоди щодо будівництва газопроводу “Сила Сибіру-2” до Китаю через Монголію. Тоді в компанії повідомляли, що новий маршрут може забезпечити постачання до 50 мільярдів кубометрів газу на рік протягом 30 років.

Також російська сторона оголосила про плани збільшити ще на 6 мільярдів кубометрів постачання газу до Китаю через уже чинний газопровід “Сила Сибіру”. Водночас китайська влада офіційно окремо не підтверджувала домовленості щодо нового проєкту, а переговори тривалий час залишалися без остаточного рішення через обережну позицію Пекіна.