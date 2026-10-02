В Киеве полностью перекрыли Южный мост: как курсирует транспорт (фото)

Россия четвертый раз за сутки ударила по Южному мосту в Киеве. Утром 2 октября он перекрыт в обоих направлениях.

Также полностью ограничено движение в обоих направлениях и по мосту Патона, сообщили в Киевской городской военной администрации.

По мосту Метро движение частично ограничено одной полосой с левого на правый берег.

Как ездит транспорт в Киеве 2 октября

Движение автобусов №№ 22, 91 организовано через Дарницкий мост. Тем же маршрутом пошли автобусы №№ 51, 55, 115 и 118-Д.

Автобус №1-М возобновил движение по маршруту, но ездит с отклонением от графика.

Движение троллейбусов организовано:

маршрут №43: Кибернетический центр – площадь Лыбидская;

маршрут №50: ул. Милославская – Дарницкая площадь.

При планировании поездок общественным транспортом жителей столицы просят учитывать изменения.

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Напомним, Киев подвергся очередной атаке дронов в ночь и утром 2 октября. Один из беспилотников попал в 25-этажный дом в Дарницком районе столицы. Уже известно об одном погибшем и двух раненых.

Кроме того, утром враг в четвертый раз ударил по Южному мосту. Предыдущий удар по нему зафиксирован вчера вечером.

Также сообщалось, какие планы преследует РФ, нанося удары по мостам в Киеве.