Удар по Южному мосту в Киеве: россияне впервые поразили сооружение с помощью большого количества БПЛА, — офицер ВСУ

1 октября россияне нанесли серию ударов по Южному мосту в столице, в результате чего движение метро и наземного общественного транспорта на нём было приостановлено. Прорвать противовоздушную оборону противнику удалось благодаря использованию большого количества беспилотников.

Подобные цели являются приоритетными для российских ударов. Об этом рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", комментируя поражение важного моста в Киеве.

Военный пояснил, что попытки россиян атаковать подобные цели не являются чем-то новым или необычным. До этого украинская ПВО уже срывала подобные обстрелы, однако во время атаки на Южный мост россияне задействовали большое количество боевых дронов.

В то же время "Алекс" указал на серьезную проблему с подготовкой к защите таких объектов.

"При такой частоте ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования и налаживания усиленной противовоздушной обороны этих объектов. Не буду вдаваться в подробности по поводу баллистики, но, очевидно, подобные цели являются приоритетными для атак с использованием дронов", — пояснил офицер.

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Военный также раскритиковал подход ответственных структур к планированию обороны подобных объектов. Зачастую реагировать на угрозы начинают уже тогда, когда происходит обстрел.

"Просто в очередной раз начнут задумываться о проблеме, когда она даст о себе знать, вместо того чтобы просчитывать всё заранее… У нас ведь для этого есть масса всевозможных органов и соответствующих должностных лиц", — подчеркнул "Алекс".

Военный также выразил надежду на то, что ответственные лица и структуры предусмотрели все на такой случай.

Удар по Южному мосту в Киеве: что известно

Враг начал атаковать Южный мост в столице ещё днём в четверг. Мэр Виталий Кличко сообщил, что было зафиксировано два попадания вблизи опорной части сооружения. В результате движение по мосту временно приостановили как для метро, так и для наземного общественного транспорта.

Момент удара РФ по Южному мосту днем 1 октября

Вечером россияне повторили атаку на мост. Мэр Виталий Кличко сообщил, что вражеские дроны поразили дорожное полотно, в результате чего вспыхнул пожар. Движение метро и наземного общественного транспорта через Южный мост было приостановлено.

Кадры пожара на Южном мосту после вечерней атаки РФ

Напомним, что РФ также нанесла удар по территории Института ядерных исследований в Киеве.