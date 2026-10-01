Внутри реактор: РФ ударила по территории Института ядерных исследований в Киеве

30 октября российская террористическая армия атаковала территорию Института ядерных исследований в Голосеевском районе Киева.

Удар зафиксировали в 18:18 по местному времени. В здании Института расположен киевский исследовательский реактор (ВВР-М), сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В результате атаки возник пожар, который быстро потушили. Обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается расследование и оценка нанесенных повреждений.

В Госатомрегулирования подчеркнули, что реактор и системы важные для безопасности не получили повреждений, а радиационный фон остался в пределах естественного фона и не менялся.

С февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Это сделано для того, чтобы уменьшить радиационные риски.

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Сейчас просто проводится регламентное обслуживание его систем, важных для безопасности объекта.

Институт ядерных исследований НАН Украины – ведущее научно-исследовательское учреждение в областях ядерной физики, атомной энергетики и радиоэкологии. Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований ядерной физики.

"Следовательно, удар БпЛА по территории Института ядерных исследований – это атака на мирную ядерную установку, которая выполняет исключительно научную и исследовательскую функцию, и является очередным циничным пренебрежением со стороны России международно признанных принципов и норм ядерной и радиационной безопасности и военным преступлением", — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в прошлые годы под атакой РФ неоднократно была ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" Харьковского института физики и технологий.

Впервые ее атаковали еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. Затем она подверглась обстрелу в июне того же года. В апреле 2024-го установка была обесточена в результате очередной атаки.

В ночь с 11 на 12 марта 2026 года противник атаковал электрическую подстанцию, расположенной вблизи "Источника нейтронов". Из-за ударов установка была отключена от электросети до 13 марта, и ситуацию спасло использование электрогенераторов на объекте.

Напомним, 1 октября ВС РФ ударили по школе с детьми в Киеве. Также под ударом врага была Одесса.