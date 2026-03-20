Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове больше суток была обесточена: в чем причина

Непрекращающиеся российские атаки на энергосистему Украины ставят под угрозу ядерную безопасность и защищенность ядерных объектов Украины.

Так, в ночь с 11 на 12 марта 2026 года противник атаковал электрическую подстанцию, расположенной вблизи ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" Харьковского института физики и технологий, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на информацию Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ).

Из-за ударов она была отключена от электросети до 13 марта, и ситуацию спасло использование электрогенераторов на объекте.

Кроме того, 14 марта из-за обстрелов ВС РФ электрической подстанции Чернобыльская АЭС была отключена от линии электропередачи "Киевская" напряжением 750 кВ почти на 24 часа.

Хотя подача электроэнергии на станцию ​​извне не была прекращена, это отключение и последующие колебания в электросети автоматически активировали генераторы, питающие конфайнмент и временное хранилище отработанного ядерного топлива № 1. Генераторы были отключены вручную через 15 минут.

18 марта в одном километре от Южно-Украинской АЭС был обнаружен беспилотник, а в ночь с 6 на 7 марта 2026 года в примерно пяти километрах от площадки фиксировались два дрона.

"Эти эпизоды подчеркивают, как нестабильность сети и уязвимость источников электроэнергии извне влияют на ядерную безопасность и защищенность ядерных объектов Украины", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отметим, что "Источник нейтронов" не раз был под атакой ВС РФ. Впервые ее атаковали еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. Затем она подверглась обстрелу в июне того же года.

В апреле 2024-го установка была обесточена в результате очередной атаки.

Ранее временно исполняющий обязанности председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк заявлял, что Запорожская атомная электростанция может быть безопасно перезапущена только при условии ее возвращения под украинский контроль.

Напомним, саркофаг ЧАЭС может не выдержать новый удар ВС РФ.