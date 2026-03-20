Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові понад добу була знеструмлена: у чому причина

Безперервні російські атаки на енергосистему України ставлять під загрозу ядерну безпеку та захищеність ядерних об'єктів України.

Так, у ніч з 11 на 12 березня 2026 року противник атакував електричну підстанцію, розташовану поблизу ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" Харківського інституту фізики і технологій, повідомляє МАГАТЕ з посиланням на інформацію Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Через удари вона була відключена від електромережі до 13 березня, і ситуацію врятувало використання електрогенераторів на об'єкті.

Крім того, 14 березня через обстріли ЗС РФ електричної підстанції Чорнобильська АЕС була відключена від лінії електропередачі "Київська" напругою 750 кВ майже на 24 години.

Хоча подачу електроенергії на станцію ззовні не припинили, це вимкнення і подальші коливання в електромережі автоматично активували генератори, що живлять конфайнмент і тимчасове сховище відпрацьованого ядерного палива № 1. Генератори були відключені вручну через 15 хвилин.

18 березня за один кілометр від Южно-Української АЕС було виявлено безпілотник, а в ніч із 6 на 7 березня 2026 року за приблизно п'ять кілометрів від майданчика фіксували два дрони.

"Ці епізоди підкреслюють, як нестабільність мережі та вразливість джерел електроенергії ззовні впливають на ядерну безпеку та захищеність ядерних об'єктів України", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що "Джерело нейтронів" не раз було під атакою ЗС РФ. Уперше її атакували ще на початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року. Потім вона зазнала обстрілу в червні того ж року.

У квітні 2024-го установку знеструмили внаслідок чергової атаки.

