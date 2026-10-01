Всередині реактор: РФ ударила по території Інституту ядерних досліджень у Києві

30 жовтня російська терористична армія атакувала територію Інституту ядерних досліджень у Голосіївському районі Києва.

Удар зафіксували о 18:18 за місцевим часом. У будівлі Інституту розташований київський дослідний реактор (ВВР-М), повідомили у Державній інспекції з ядерного регулювання України.

Внаслідок атаки сталася пожежа, яку швидко загасили. Ніхто не постраждав. Наразі триває розслідування та оцінка завданих збитків.

У Держатомрегулювання наголосили, що реактор та системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень, а радіаційний фон залишився в межах природного фону й не змінювався.

З лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Це зроблено з метою зменшення радіаційних ризиків. Наразі просто проводиться планове технічне обслуговування його систем, які є важливими для безпеки об’єкта.

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Інститут ядерних досліджень НАН України — провідна науково-дослідна установа у галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

"Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень — це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, і є черговим цинічним нехтуванням з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", — підкреслили в установі.

Зазначимо, що в минулі роки ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" Харківського інституту фізики та технологій неодноразово піддавалася атакам з боку РФ.

Вперше її атакували ще на початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року. Потім вона зазнала обстрілу в червні того ж року. У квітні 2024-го установку було знеструмлено внаслідок чергової атаки.

У ніч з 11 на 12 березня 2026 року супротивник атакував електричну підстанцію, розташовану поблизу "Джерела нейтронів". Через удари установка була відключена від електромережі до 13 березня, і ситуацію врятувало використання електрогенераторів на об’єкті.

Нагадаємо, 1 жовтня ЗС РФ атакували школу з дітьми у Києві. Також під ударом ворога опинилася Одеса.