Росія вдарила по Києву та Одесі: є постраждалі, спалахнули пожежі (фото)

Росія продовжує тероризувати Київ, і лише з початку нової доби у місті вже вп’яте лунає повітряна тривога.

Ворог завдавав ударів увечері, вночі і продовжує це робити зараз. У місті фіксуються влучання та руйнування, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вчора ввечері уламки безпілотника впали біля дороги в Голосіївському районі й загорілися.

У Голосіївському районі на дорозі горять уламки дрона Фото: Соцмережi

Пізніше внаслідок атаки реактивними дронами у Соломенському районі спалахнуло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку та припарковані автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 80 кв. м.

Як повідомляють у соцмережі, горіло кафе.

Приліт на Отрадному спричинив пожежу Фото: Соцмережi

В Оболонському районі сталася масштабна пожежа у складській будівлі. Одного постраждалого передали медикам. В іншому місці уламки впали на відкритій території.

Видео дня

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Сьогодні вранці мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Печерському районі, зазначивши, що пошкоджено нежитловий комплекс. Пізніше в КГВА уточнили, що уламки дрона впали на відкритій території. Відповідні служби вирушають на місце події.

Місцеві пабліки повідомляли, що частина дронів знову летіла на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на ТЕЦ-4 і ТЕЦ-5, а також писали про безпілотник, що прямував у бік мосту Патона.

Одеса під ударом

Одеса також зазнала терористичного нападу з боку росіян. Пізно ввечері місцеві ЗМІ повідомили про обстріл бізнес-центру на Дальницькій. У мережі опублікували кадри палаючої будівлі.

пожежа в Одесі після прильоту дрона Фото: Скрин відео

Голова Одеської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру. Один чоловік отримав поранення, йому надали допомогу на місці.

Пошкоджень житлового фонду не зафіксовано. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки нападу та прибирають територію.

Нагадаємо, 30 вересня на території Київської області за вказівкою НЕК "Укренерго" було запроваджено графіки обмеження електропостачання у зв’язку із ситуацією в енергосистемі, яка зазнає атак з боку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що внаслідок вчорашніх ударів по столиці загинули три людини, ще щонайменше шестеро отримали поранення.