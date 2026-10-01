РФ ударила по Киеву и Одессе: есть пострадавшие, вспыхнули пожары (фото)

Россия продолжает терроризировать Киев, и только с начала новых суток в городе уже пятый раз звучит воздушная тревога.

Враг наносил удары вечером, ночью и продолжает делать это сейчас. В городе есть прилеты и разрушения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, накануне вечером обломки беспилотника упали у дороги в Голосеевском районе и загорелись.

В Голосеевском районе на дороге горят обломки дрона Фото: Соцсети

Позже в результате атаки реактивными дронами в Соломенском районе вспыхнуло помещение на первом этаже 16-этажного дома и припаркованные автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.

Как сообщают в соцсети, горело кафе.

Прилет на Отрадном спровоцировал пожар Фото: Соцсети

В Оболонском районе произошло масштабное возгорание складского здания. Одного пострадавшего передали медикам. В другой локации обломки упали на открытой территории.

Видео дня

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Сегодня утром мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Печерском районе, написав, что поврежден нежилой комплекс. Позже в КГВА уточнили, что обломки дрона упали на открытой территории. Соответствующие службы направляются на место происшествия.

Местные паблики сообщали, что часть дронов снова летела на энергетическую инфраструктуру, в частности на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также писали о беспилотнике в сторону моста Патона.

Одесса под ударом

Одесса также подверглась террористической атаке россиян. Поздно вечером местные СМИ сообщили о прилете по бизнес-центру на Дальницкой. В сети публиковали кадры горящего здания.

пожар в Одессе после прилета дрона Фото: Скрин видео

Глава Одесской военной администрации Сергей Лысак проинформировал, что в результате атаки повреждена инфраструктура. Ранения получил один человек, которому предоставили помощь на месте.

Разрушений жилфонда не зафиксировано. Сейчас коммунальщики продолжают ликвидировать последствия атаки и убирают территорию.

Напомним, 30 сентября на территории Киевской области по указанию НЭК "Укрэнерго" были введены графики ограничения электроснабжения в связи с ситуацией в энергосистеме, которая находится под атакой ВС РФ.

Также сообщалось, что в результате вчерашних ударов по столице погибли три человека, еще не менее шести получили ранения.