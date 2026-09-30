Удар по Киеву 30 сентября: количество погибших возросло

В результате ночного удара по Киеву в Святошинском районе столицы погибли две жительницы частного дома. Им было 46 и 95 лет.

Днем стало известно о смерти еще одной женщины, а количество пострадавших выросло до шести человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Во время масштабной ракетно-дроновой атаки на город повреждение частных домов, кроме Святошинского, зафиксировано также в Подольском районе. Падение обломков задокументировали в Голосеевском и Шевченковском районах.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Действия военных РФ прокурорами Киевской городской прокуратуры квалифицированы как военное преступление, в результате которого погибли и пострадали гражданские люди.

Проводится досудебное расследование.

В прокуратуре добавили, что воздушная тревога в столице длится более 11 часов. Днем, 30 сентября, РФ ударила по 12-этажному нежилому зданию в Соломенском районе. Оно повреждено в районе шестого этажа. В Печерском районе обломки рухнули на территории частного жилого дома, сообщили в КГВА.

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Утром оккупанты ударили по супермаркету в Иванковичах Обуховского района Киевской области. Уже известно об одной пострадавшей. Это 50-летняя женщина. У нее острая реакция на стрес и гипертонический криз. Ей предоставили всю необходимую помощь.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, что известно о ночном обстреле Киева и области.

Также сообщалось, что столицу затянул туман, а качество воздуха ухудшилось в четырех городах.