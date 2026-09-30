Кив погрузился в туман после атаки РФ: в ГСЧС объяснили, что делать

Жители Киева наблюдают в городе туман. Спасатели объяснили, что это — последствия очередой ракетно-дроновой атаки на столицу 30 сентября.

Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле, рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Поскольку ветра сейчас почти нет, воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце — все постепенно разойдется.

Чтобы минимизировать последствия для здоровья, спасатели советуют закрыть окна и форточки, а также воздержаться от проветривания. Особенно это касается жителей Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки.

Если же дым попал в помещение, рекомендуется включить воздуховоды и провести влажную уборку.

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Водителям в этот период необходимо включить противотуманные фары и соблюдать дистанцию.

Что касается качества воздуха в Киеве, то, по данным SaveEkoBot наивысший уровень, 177, сейчас наблюдается на улице Кудрявской в Шевченковском районе столицы.

Сегодня ночью Киев подвергся масштабной ракетно-дроновой атаке. Под ударом была энергетика, гражданская инфраструктура, пострадали жилые дома. В области известно об одном погибшем ребенке, 14-летнем мальчике, в Киеве — две жертвы. После прилетов в разных районах столицы вспыхнули пожары.

Утром враг продолжает терроризировать город реактивными дронами.

Напомним, РФ атаковала супермаркет в Обуховcком районе. Внутри могут находиться люди.