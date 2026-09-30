Київ занурився в туман після атаки РФ: у ДСНС пояснили, що робити

Мешканці Києва спостерігають у місті туман. Рятувальники пояснили, що це — наслідки чергової ракетно-дронової атаки на столицю 30 вересня.

Залишки диму та сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово утримує їх біля землі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Оскільки вітру зараз майже немає, повітря не провітрюється, але щойно вітер підхопить цей туман і вийде сонце — все поступово розсіється.

Щоб мінімізувати наслідки для здоров’я, рятувальники радять закрити вікна та кватирки, а також утриматися від провітрювання. Особливо це стосується мешканців Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки.

Якщо ж дим потрапив у приміщення, рекомендується увімкнути вентиляцію та провести вологе прибирання.

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Водіям у цей період необхідно увімкнути протитуманні фари та дотримуватися дистанції.

Що стосується якості повітря в Києві, то, за даними SaveEkoBot, найвищий рівень — 177 — наразі спостерігається на вулиці Кудрявській у Шевченківському районі столиці.

Сьогодні вночі Київ зазнав масштабної ракетно-дронної атаки. Під ударом опинилися об’єкти енергетики та цивільна інфраструктура, постраждали житлові будинки. В області відомо про одного загиблого підлітка, 14-річного хлопчика, у Києві — дві жертви. Після ударів у різних районах столиці спалахнули пожежі.

Вранці ворог продовжує тероризувати місто реактивними дронами.

Нагадаємо, що РФ атакувала супермаркет в Обухівському районі. Усередині можуть перебувати люди.