РФ атаковала супермаркет в Обуховском районе: внутри могут находиться люди, — КОВА

В результате атаки вражеского беспилотника в Обуховском районе было повреждено здание супермаркета, где впоследствии возник пожар.

По предварительным данным, в здании могут находиться люди. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

На место происшествия уже оперативно были направлены бригады скорой медицинской помощи и спасательные службы. В настоящее время подразделения ГСЧС ликвидируют последствия удара и выясняют точные данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

"В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов было повреждено здание супермаркета, возник пожар. На место направили бригады скорой медицинской помощи", — отметил Ткаченко.

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Напомним, в ночь на 30 сентября российская армия вновь нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Утром атака на город продолжается: над столицей фиксируются реактивные беспилотники.

Кроме того, в результате массированной российской атаки в ночь на 30 сентября в Вышгороде Киевской области был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей.