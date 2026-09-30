РФ атаковала супермаркет в Обуховском районе: внутри могут находиться люди, — КОВА
В результате атаки вражеского беспилотника в Обуховском районе было повреждено здание супермаркета, где впоследствии возник пожар.
По предварительным данным, в здании могут находиться люди. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
На место происшествия уже оперативно были направлены бригады скорой медицинской помощи и спасательные службы. В настоящее время подразделения ГСЧС ликвидируют последствия удара и выясняют точные данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.
"В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов было повреждено здание супермаркета, возник пожар. На место направили бригады скорой медицинской помощи", — отметил Ткаченко.
Напомним, в ночь на 30 сентября российская армия вновь нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Утром атака на город продолжается: над столицей фиксируются реактивные беспилотники.
Кроме того, в результате массированной российской атаки в ночь на 30 сентября в Вышгороде Киевской области был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей.