РФ атакувала супермаркет в Обухівському районі: всередині можуть бути люди, — КОВА

Унаслідок атаки ворожого безпілотника в Обухівському районі пошкоджена будівля супермаркету. Згодом там сталась пожежа.

За попередньою інформацією, у приміщенні можуть перебувати люди. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

На місце події вже оперативно направили бригади екстреної медичної допомоги та рятувальні служби. Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучання та з'ясовують точні дані щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих.

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російська армія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Вранці атака на місто триває: над столицею фіксують реактивні безпілотники.

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Крім того, внаслідок масованої російської атаки у ніч на 30 вересня у Вишгороді на Київщині було зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами опинилися двоє дорослих і двоє дітей.