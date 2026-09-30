В четырех городах ухудшилось качество воздуха после атаки: в КОВА предупредили украинцев

В Вышгороде, Вишневом, Василькове и Обухове после вражеской атаки было зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

По результатам наблюдений мониторинговых постов, длительное воздействие такого загрязнения может вызывать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, детей и лиц, чувствительных к раздражителям.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Чем опасна мелкодисперсная пыль и как действовать

Мелкие частицы пыли могут проникать глубоко в легкие, а частицы PM2,5 — попадать в кровоток. Воздействие загрязненного воздуха связывают с рисками для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, причем наиболее уязвимыми являются дети, пожилые люди и люди с уже имеющимися заболеваниями.

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Министерство здравоохранения Украины советует следить за сообщениями о качестве воздуха, при неблагоприятных условиях оставаться в помещении и закрывать окна. Также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на улице, не проветривать помещения во время загрязнения и проводить влажную уборку.

Если появились першение в горле, раздражение глаз или носа либо затрудненное дыхание, Минздрав рекомендует обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.

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