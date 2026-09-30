У чотирьох містах погіршилася якість повітря після атаки: у КОВА попередили українців
У Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові після ворожої атаки зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
За результатами спостережень моніторингових постів, тривалий вплив такого забруднення може спричиняти дискомфорт під час дихання у людей старшого віку, дітей та тих, хто чутливий до подразнень.
В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
Чим небезпечний дрібнодисперсний пил і як діяти
Дрібні частинки пилу можуть проникати глибоко в легені, а частинки PM2.5 — потрапляти у кровотік. Вплив забрудненого повітря пов'язують із ризиками для дихальної та серцево-судинної систем, причому більш вразливими є діти, люди похилого віку та люди з уже наявними захворюваннями.
МОЗ України радить стежити за повідомленнями про якість повітря, за несприятливих умов залишатися в приміщенні та зачинити вікна. Також рекомендується уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, не провітрювати приміщення під час забруднення та проводити вологе прибирання.
Якщо з'явилися першіння в горлі, подразнення очей або носа чи утруднене дихання, МОЗ радить звернутися до лікаря в разі погіршення стану.
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