У чотирьох містах погіршилася якість повітря після атаки: у КОВА попередили українців

У Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові після ворожої атаки зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

За результатами спостережень моніторингових постів, тривалий вплив такого забруднення може спричиняти дискомфорт під час дихання у людей старшого віку, дітей та тих, хто чутливий до подразнень.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Чим небезпечний дрібнодисперсний пил і як діяти

Дрібні частинки пилу можуть проникати глибоко в легені, а частинки PM2.5 — потрапляти у кровотік. Вплив забрудненого повітря пов'язують із ризиками для дихальної та серцево-судинної систем, причому більш вразливими є діти, люди похилого віку та люди з уже наявними захворюваннями.

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МОЗ України радить стежити за повідомленнями про якість повітря, за несприятливих умов залишатися в приміщенні та зачинити вікна. Також рекомендується уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, не провітрювати приміщення під час забруднення та проводити вологе прибирання.

Якщо з'явилися першіння в горлі, подразнення очей або носа чи утруднене дихання, МОЗ радить звернутися до лікаря в разі погіршення стану.

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