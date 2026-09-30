Удар по Києву 30 вересня: кількість загиблих зросла

Внаслідок нічного удару по Києву у Святошинському районі столиці загинули дві мешканки приватного будинку. Їм було 46 і 95 років.

Вдень стало відомо про смерть ще однієї жінки, а кількість постраждалих зросла до шести осіб, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Під час масштабної ракетно-дронної атаки на місто пошкодження приватних будинків, окрім Святошинського, зафіксовано також у Подільському районі. Падіння уламків сталося в Голосіївському та Шевченківському районах.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Дії військових РФ прокурори Київської міської прокуратури кваліфікували як військовий злочин, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні особи. Триває досудове розслідування.

У прокуратурі додали, що повітряна тривога в столиці триває понад 11 годин. Вдень 30 вересня Росія завдала удару по 12-поверховій нежитловій будівлі в Солом'янському районі. Вона пошкоджена в районі шостого поверху. У Печерському районі уламки впали на територію приватного житлового будинку, повідомили в КГВА.

Видео дня

Вранці окупанти завдали удару по супермаркету в Іванковичах Обухівського району Київської області. Вже відомо про одну постраждалу. Це 50-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес і гіпертонічний криз. Їй надали всю необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що відомо про нічний обстріл Києва та області.

Також повідомлялося, що столицю огорнув туман, а якість повітря погіршилася у чотирьох містах.