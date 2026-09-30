Удары по ТЭЦ уже начались: когда в Киеве вернутся графики и могут исчезнуть свет и тепло

Массированный удар по Киеву в ночь на 30 сентября подтвердил худшие прогнозы: Россия перешла к системным атакам на энергетику. Под поражение попали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-5. Эксперты объясняют Фокусу, почему киевское энергокольцо не было полностью восстановлено ещё до этой атаки, почему с каждым обстрелом ремонтировать всё сложнее и что будет с графиками и отоплением, если удары продолжатся.

Очередной массированный удар по Киеву в ночь 30 сентября в том числе пришелся на энергетику. По словам очевидцев, реактивные дроны, среди прочего, летели в сторону ТЭЦ-5, а уже вскоре в местных чатах появилась информация о перебоях с электричеством.

Речь идет прежде всего о тепло- и энергогенерирующих мощностях — Трипольской ТЭС в городе Украинка и ТЭЦ-5 в Голосеевском районе столицы. На этих двух объектах сервис NASA зафиксировал очаги пожаров. "Центрэнерго" подтвердило поражение Трипольской ТЭС на которой повреждено генерирующее оборудование.

Военный паблик "Николаевский Ванек" сообщил, что энергетика была основной целью ночной атаки. Практически все запущенные баллистические ракеты атаковали три энергетических объекта в Киеве и области, которые обеспечивают подачу света и тепла. А реактивные дроны атаковали энергетику и промышленные объекты в других областях.

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НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — на утро есть новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и г. Киев. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. В части областей воздушная тревога пока продолжается. Но так же предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться и рекомендовали следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Собственно, ровно месяц назад минобороны РФ сообщило, что они "приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре". А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко неделю назад предупреждал, ссылаясь на данные разведки, что РФ будет бить по ТЭЦ, а также и по котельным, чтобы лишить украинские города отопления.

Обстрел энергетики: пока ситуация не критична, но если удары повторяться — будут проблемы

Как отмечают эксперты, в комментарии Фокусу, ночные удары по тепло и энерегогенерирующим мощностям существенного вреда не нанесли. Но, если они продолжаться, если станут регулярными и мощными, то снова придется жить по графикам, без тепла и возможно и без воды. Возможности быстрого восстановления разрушенного очень низкие на сегодняшний день. А процент прочности зависит от процента точности — зимой хватило нескольких ударов, чтобы привести в негодность ТЭЦ.

"Пока что достаточно у нас электроэнергии, чтобы ею можно было покрыть наше потребление. Работают АЭС и у нас на сегодня нет скачка потребления и погодные условия пока позволяют обойтись без графиков. Но как только начнется похолодание, а его прогнозируют вот-вот, потребление тут же вырастет и, конечно, графики сразу начнутся. А вот с отоплением, тут большие вопросы, оно зависит от количества и силы ударов", — рассказывает Фокусу глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В любой момент, после массированных ударов, может просто не начаться отопительный сезон. И здесь возникает вопрос, какие вообще районы Киева, если брать столицу, вообще пройдут отопительный сезон. Потому что в каждом районе есть свои особенности.

"В некоторых районах управляющим компаниям выделили деньги из бюджета на которые сделан капитальный ремонт в домах. То есть, заменили проводку, заменили пакетники, заменили щитовые, и это фактически поможет пережить зиму даже без центрального отопления. А это Дарницкий, Оболонский и, по-моему, Днепровские районы, там выделены большие деньги. А вот как будет в других районах, сложно сказать. Обещали ещё в этом году в Соломенском районе провести капремонт, успеют ли — неизвестно. Но при этом, полностью провалена программа по установке ОСББ котельных. Ни одной мини-котельной не было установлено. Поэтому это тоже скажется на прохождении отопительного сезона", - подчеркивает Попенко.

Для восстановления разрешенной генерации нет необходимого оборудования

Как считает экономический эксперт Юрий Корольчук, если удары по энергообъектам продолжатся, в чем нет сомнения, потому что россияне это анонсировали, то у нас возникнут проблем с восстановлением разрушенного. Так как с каждым годом, после каждого обстрела, все труднее найти необходимые детали. И это при том, что несмотря на закрытую информацию, не все разрушенные прошлой зимой объекты удалось восстановить полностью на данный момент.

"Возьмем киевское энергокольцо — оно, в принципе, полноценно не восстановлено было до зимы. То есть тут как бы тешить себя иллюзией, что даже если бы не было этих ударов, то было бы всё хорошо, — очень самонадеянно. Единственное, скажем так, спасение — ну, это условно, знаете, как нет худа без добра, в том, что значительно сократилось потребление электроэнергии из-за разрешенных складов, закрытых торговых точек и так далее. Генерации достаточно. И единственный вопрос был в ремонте подстанций после обстрелов, которые не в полной мере восстановили", — рассказывает Фокусу эксперт.

Был план, сколько надо восстановить, хотя бы отремонтировать, чтобы они были способны обеспечивать выдачу электроэнергии потребителям на соответствующем уровне. Хотя бы тысячу двести, тысячу четыреста мегаватт зимой, в пиковый период, когда холодно будет. Но с этим не справились, потому что нет оборудования, мало времени, подчеркивает эксперт.

"Главная проблема в отсутствии необходимого оборудования. То есть если раньше где-то ещё находили, и оно, так скажем, стягивалось, его можно было перерабатывать, модернизировать тут на месте, то сейчас всё меньше и меньше такого оборудования. Поэтому получается, что есть желание, но нет возможности восстановить хоть на 30%. То что было готово и чем можно было заменить разрушенное мы всё повыбирали, а заказывать нет смысла, потому что это долго ждать. Поэтому население будет сидеть без света", — констатирует Корольчук.

При этом, как подчеркивает собеседник, Киев и область 100% будут жить по графикам. Западная Украина легче себя будет чувствовать, но это тоже до того момента, пока российская сторона не будет наносить удары по их энергетическим объектам. А если РФ пойдет на эскалацию, тогда туго придется всем.

"Что может произойти: есть у нас три атомные электростанции, их не трогали, трогали только подстанции. Удары, скажем, наносились, и это было существенно в прошлом году. Они три раза понижали мощность. И кто бы там ни говорил, что можно понижать мощность АЭС, — это абсурд так говорить, это фактически очень опасная была тенденция. И если россияне решат, например, нанести удары, чтобы прекратить работу одной из АЭС — скажем, это может быть Южно-Украинская АЭС, — то это за собой потянет состояние полублэкаута. То есть фактически там останутся какие-то региональные производители электроэнергии, можно будет организовать перетоки со стороны Хмельницкой, Ровенской АЭС, можно будет использовать, например, какие-то импортные поставки электроэнергии", — отмечает эксперт.

Но суммарно это всё равно не будет давать полноценного существования на востоке и юге страны, считает Корольчук. Но тогда западную Украину также начнут ограничивать, существеннее ограничивать. Всё будет зависеть от того, какая существует стратегия.

Отопительный сезон, по словам эксперта, под большим вопросом. Если удары продолжатся, то в некоторых городах он может и не начаться. И это понимают уже в Кабмине, не удивительно, что премьер Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Не зря же до этого советовали киевлянам уехать из города на зиму.

Напомним, этим летом первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что следующая зима будет тяжёлой. Энергообъекты готовят к возможным российским атакам, но они остаются основной целью врага.

А на пресс-конференции после саммита ШОС 1 сентября российский диктатор Путин сделал ряд заявлений, касающихся как внутренней политики, так и ситуации в Украине. Он заявил, что отдал приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки украинских дронов.