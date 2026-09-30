В Киевской области ввели графики отключения электричества: что говорят в ДТЭК

30 сентября на территории Киевской области по указанию НЭК "Укрэнерго" были введены графики ограничения электроснабжения в связи с ситуацией в энергосистеме.

В Киевской области 30 сентября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале группы ДТЭК.

"Киевская область: по распоряжению "Укрэнерго" введены графики отключений на 30 сентября", — говорится в сообщении.

График отключений электроэнергии в Киевской области 30 сентября Фото: ДТЭК

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям рекомендуется следить за дальнейшими сообщениями. Так, в случае изменений потребителей будут оперативно информировать через официальный Telegram-канал.

Что же касается Киева, то генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также сообщил, что в столице по указанию НЭК "Укрэнерго" начали проводить отключения электроэнергии. По его словам, киевлянам следует учитывать возможные отключения электроэнергии и не пользоваться лифтами. Там, где есть электроэнергия, жителей столицы призывают экономно расходовать её.

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Киев уже перешел к стабилизационным отключениям, поэтому жители могут проверять актуальные графики для своих адресов. Актуальную информацию об отключениях киевляне могут проверять по своему адресу на сайтах YASNO и ДТЭК.

Отметим, что накануне "Укрэнерго" не планировало вводить графики ограничений, однако 30 сентября 2026 года ситуация с электроснабжением в Украине резко изменилась после российского удара по энергетической инфраструктуре. В результате российских ударов были обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в Киеве. Там, где позволяла обстановка с безопасностью, энергетики оперативно приступали к аварийно-восстановительным работам, хотя в некоторых регионах на тот момент еще действовала воздушная тревога.

В Киеве энергетикам удалось оперативно восстановить электроснабжение примерно 8 тысяч домохозяйств, сообщила компания ДТЭК. В то же время из-за последствий атаки в Киеве применялись экстренные отключения.

Напомним, что в Киеве из-за экстренных отключений электроэнергии временно остановился наземный электротранспорт в двух районах столицы. На фоне отключения электроэнергии также появились кадры из киевского метро, где на отдельных станциях было темно.

Также ранее сообщалось, что после массированных атак РФ 29 сентября без света остались жители пяти областей Украины: Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой.