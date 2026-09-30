На Київщині запровадили графіки відключення світла: що кажуть у ДТЕК

На території Київської області 30 вересня за вказівкою НЕК "Укренерго" застосували графіки обмеження електропостачання через ситуацію в енергосистемі.

У Київській області 30 вересня за командою НЕК "Укренерго" застосували графіки відключень електроенергії. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі групи ДТЕК.

"Київщина: за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня", — йдеться в повідомленні..

Графік відключень світла на Київщині 30 вересня Фото: ДТЕК

Енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачів закликали стежити за подальшими повідомленнями. Так, у разі змін оперативно інформуватимуть споживачів через офіційний Telegram-канал.

Що ж стосується Києва, то генеральний директор YASNO Сергій Коваленко також повідомив, що у столиці за вказівкою НЕК "Укренерго" почали застосовувати відключення електроенергії. За його словами, киянам варто враховувати можливі знеструмлення та не користуватися ліфтами. Там, де електроенергія є, мешканців столиці закликають ощадливо споживати її.

Видео дня

Київ уже перейшов до стабілізаційних відключень, тому мешканці можуть перевіряти актуальні графіки для своїх адрес. Актуальну інформацію про відключення кияни можуть перевіряти за своєю адресою на ресурсах YASNO та ДТЕК.

Зазначимо, що напередодні "Укренерго" не планувало застосовувати графіки обмежень, однак 30 вересня 2026 року ситуація з електропостачанням в Україні різко змінилася після російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Через російські удари були знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у Києві. Там, де дозволяла безпекова ситуація, енергетики оперативно починали аварійно-відновлювальні роботи, хоча у частині регіонів на той момент ще тривала повітряна тривога.

У Києві енергетикам вдалося оперативно повернути електроенергію приблизно 8 тисячам домогосподарств, повідомляла компанія ДТЕК. Водночас через наслідки атаки в Києві застосовувалися екстрені відключення.

Нагадаємо, у Києві через екстрені відключення електроенергії тимчасово зупинився наземний електротранспорт у двох районах столиці. На тлі знеструмлення також з’явилися кадри з київського метро, де на окремих станціях було темно.

Також раніше повідомлялось, що після масованих атак РФ 29 вересня без світла залишилися мешканці 5 областей України: Донецької, Харківської, Сумської, Житомирської й Вінницької.