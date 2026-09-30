Екстрені відключення у Києві: зупинився електротранспорт, в метро зникло світло (відео)

Мережею поширюються відео, на яких у київському метро майже суцільна темрява. Також зупинився наземний громадський електротранспорт.

У КМДА підтвердили, що через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці. У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

"Також тимчасово призупинено рух трамваїв №1, 3 та тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41. Рух трамваїв № 11, 12, 14, 15, 16, 19 організовано до Подільського депо", — інформують у КМДА.

В Міненерго повідомили, що внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Зараз тривають відновлювальні роботи.

Видео дня

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — зазначили у міністерстві. Там радять українцям стежити за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Раніше Фокус писав, що за командою Укренерго ДТЕК застосовує екстрені відключення світла в столиці.

Як вже повідомлялось, після масованих атак РФ 29 вересня без світла залишилися мешканці 5 областей України: Донецької, Харківської, Сумської, Житомирської й Вінницької.