У Києві — екстрені відключення світла: електротранспорт вже стоїть

За командою Укренерго ДТЕК застосовує екстрені відключення світла в столиці.

Київ — в умовах екстрених відключень світла сьогодні, 30 вересня. Як повідомили в ДТЕК, це запроваджують за командою НЕК "Укренерго".

"Застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — заявили енергетики.

Тож, орієнтуватися на попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не слід. Тривалість обмежень залежатиме від подальших команд Укренерго.

Киянам нагадали про безпеку

На тлі екстрених відключень мешканцям столиці нагадують про необхідність бути обережними, зокрема, під час користування ліфтами, електротранспортом, метро. Через раптове зникнення електроенергії техніка може не працювати.

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Вже є повідомлення КМДА, що через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

"У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", — зазначає влада столиці.

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Також у разі відключення світла варто подбати про освітлення сходових клітин і мати під рукою заряджений телефон та ліхтарик.

ДТЕК закликає стежити за подальшими повідомленнями компанії щодо зміни ситуації..

Відключення світла по Україні після ударів РФ по енергетиці

Як Фокус писав раніше, атаки РФ на енергетичну інфраструктуру відбуваються як поблизу Києва, так і у інших областях.

На Київщині одним із пошкоджених об'єктів стала Трипільська ТЕС. Як зазначив у коментарі Фокусу енергоекперт Роман Ніцович, РФ атакує критичну інфраструктуру України системно. Про це свідчить характер ударів по різних ланках енергосистеми — від генерації до мереж. На думку експерта, тактика ворога свідчить про спробу "ізолювати Київ від надійних джерел постачання електроенергії".

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Водночас точні наслідки пошкоджень енергетичних об'єктів публічно не розкриваються з міркувань безпеки. Ніцович наголошує, що нині енергосистема має "певний запас міцності", однак із початком холодів споживання електроенергії зростатиме.

Окрім столиці і області зафіксоване аварійне знеструмлення на Сумщині. Внаслідок ударів армією РФ там мешканці залишилися без світла.

"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!" — повідомили в АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

Також напередодні повідомляли про аварійне знеструмлення у центральній частині Рівного.

А загалом, після масованих атак РФ 29 вересня без світла залишилися мешканці 5 областей України: Донецької, Харківської, Сумської, Житомирської і Вінницької.