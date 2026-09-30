"Ізолювати Київ": енергоексперт прокоментував удари РФ по Трипільській ТЕС

Росія взялася за енергетику Київщини з метою ізолювати столицю перед опалювальним сезоном.

Амія РФ атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок удару, як повідомили в "Центренерго", там пошкоджено генеруюче обладнання. Наразі фахівці оцінюють стан обладнання та визначають обсяг необхідних ремонтних робіт. Деталі щодо наслідків атаки компанія не розголошує з міркувань безпеки.

Тим часом енергетичний експерт Роман Ніцович вважає, що характер ударів по енергетичній інфраструктурі свідчить про спробу ускладнити постачання електроенергії до Києва з різних джерел.

У коментарі Фокусу він зазначив, що сукупність і характер ворожих ударів по енергетиці України свідчить про спробу ізолювати Київ від надійних джерел постачання електроенергії.

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Роман Ніцович , директор з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group

Характер цієї масованої атаки говорить про спробу ізолювати Київ від надійних джерел постачання електроенергії, перетворення Київа на прифронтове місто. Це інструмент когнітивної війни, спрямований на те, щоби посіяти паніку і зневіру населення.

Водночас Ніцович закликав не робити передчасних висновків щодо наслідків атаки, оскільки точний стан пошкоджених об'єктів публічно не розкривається.

"Публічно ніхто не буде оголошувати що саме пошкоджено. Але маємо зрозуміти, що наразі у нас в енергосистемі сезон низького споживання — вересень-початок жовтня. Але далі вона буде тільки зростати. Там вже на ціну золота буде кожна генеруюча установка. Тому насправді зараз є певний запас міцності, особливо якщо подібні атаки триватимуть", — зазначив він.

Трипільська ТЕС після удару РФ

Трипільська ТЕС пошкоджена: що повідомили в "Центренерго"

У компанії "Центренерго" 30 вересня підтвердили пошкодження генеруючого обладнання Трипільської ТЕС внаслідок російської атаки.

"Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Трипільська ТЕС - наслідки атаки РФ

Зазначимо, що Трипільська ТЕС є одним із генеруючих об'єктів, пошкодження якого відбувається напередодні опалювального сезону.

Нинішній період — сезон низького споживання. Зараз енергосистема має певний запас міцності. Проте навантаження на неї зростатиме із похолоданням, особливо, якщо атаки триватимуть

Удари по енергетиці були не лише поблизу Києва

У своєму коментарі Ніцович нагадав про ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Ужгороді та Закарпатті. Тоді, навесні 2026 року, повідомлялося про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Хустському та Ужгородському районах. За даними Закарпатської ОВА, російські БпЛА вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Він акцентує увагу на тому, що ворог системно руйнує українську генерацію, намагаючись поцілити у ключові енерговузли, та завдає ударів по теплоелектроцентралях Києва. Тож, напередодні опалювального сезону кожна генеруюча установка в Україні стає на вагу золота.

Тим часом зафіксоване аварійне знеструмлення на Сумщині. Внаслідок ударів армією РФ мешканці без світла.

"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!" — повідомили в АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

Нагадаємо також, що 29 вересня у низці областей через наслідки російських атак залишилися локальні знеструмлення. Електрики не було у 5 областях.