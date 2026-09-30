Напередодні опалювального сезону: Росія вдарила по Трипільській ТЕС

Внаслідок російської атаки було пошкоджене генеруюче обладнання Тпирільської ГЕС. У "Центроенерго" наразі оцінюють масштаб руйнування та обіцяють почати ремонт, щойно стане безпечніше.

Трипільська ТЕС постраждала під час сьогоднішньої атаки Росії. За наявними даними, пошкоджень зазнало генеруюче обладнання станції. Про це повідомили в "Центренерго".

Наразі фахівці визначають стан техніки та обсяг робіт, які доведеться виконати.

"Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", – заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Пошкоджена Трипільська ТЕС на Київщині. Фото: Центренерго

Інших подробиць щодо наслідків удару в компанії не розкривають із міркувань безпеки.

Видео дня

У "Центренерго" наголосили, що ворог цілеспрямовано б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла й тепла.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК залучить 85 млн євро від США на системи накопичення енергії. Енергоексперт пояснював, як це допоможе Україні пережити зиму і що відбуватиметься з електроенергією під час пікових навантажень.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, а переговори на цю тему навіть не починалися. За його словами, енергетика виявилася "слабким місцем" України, тому домовленостей не буде.