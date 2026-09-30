В преддверии отопительного сезона: Россия нанесла удар по Трипольской ТЭС

В результате российской атаки было повреждено генерирующее оборудование Тпирильской ГЭС. В "Центроэнерго" в настоящее время оценивают масштабы разрушений и обещают приступить к ремонту, как только ситуация станет более безопасной.

Трипольская ТЭС пострадала в ходе сегодняшней атаки России. По имеющимся данным, повреждения получило генерирующее оборудование станции. Об этом сообщили в "Центрэнерго".

В настоящее время специалисты оценивают состояние техники и объем предстоящих работ.

"Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", – заявил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

Поврежденная Трипольская ТЭС в Киевской области. Фото: "Центренерго"

Другие подробности о последствиях удара в компании не раскрывают из соображений безопасности.

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В "Центрэнерго" подчеркнули, что враг целенаправленно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла.

Ранее сообщалось, что ДТЭК привлечет 85 млн евро из США на системы накопления энергии. Энергоэксперт объяснял, как это поможет Украине пережить зиму и что будет происходить с электроэнергией во время пиковых нагрузок.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласится на энергетическое перемирие, а переговоры на эту тему даже не начинались. По его словам, энергетика оказалась "слабым местом" Украины, поэтому никаких договоренностей не будет.