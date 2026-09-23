ДТЭК привлечёт 85 млн евро из США на батареи. Как, по мнению энергоэксперта, это поможет Украине пережить зиму и что будет с электроэнергией в часы пиковой нагрузки?

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила кредит в размере 85 млн евро на проект по созданию систем накопления энергии для крупнейшего частного инвестора в энергетической отрасли Украины — компании "ДТЭК". Речь идет о комплексе общей мощностью 200 МВт и энергоемкостью 400 МВт·ч, который планируется разместить на шести площадках в центральной части Украины. Об этом сообщил энергетический эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам Омельченко, общая стоимость проекта составляет около 125 млн евро.

"Батареи не заменят выработку электроэнергии. Но без них современная энергосистема не может быть устойчивой", — отметил эксперт.

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Владимир Омельченко , директор энергетических программ Центра Разумкова

Одобренный DFC кредит является крупнейшим кредитным финансированием, предоставленным этим учреждением в энергетическом секторе Украины с начала полномасштабного вторжения.

Как батареи помогут энергосистеме

Омельченко выделил несколько основных функций систем накопления энергии.

Прежде всего, они могут быстро реагировать на аварийные изменения в энергосистеме. По словам эксперта, батареи способны менять режим работы за считанные миллисекунды. Это позволяет поддерживать частоту, компенсировать кратковременные дисбалансы и снижать риск развития аварии после повреждения генерирующих мощностей или сетевых объектов.

Вторая функция — дополнительная гибкость системы. Аккумуляторы могут заряжаться в часы избытка электроэнергии, а затем отдавать ее в часы пикового спроса.

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"Это особенно важно для энергосистемы со значительной долей атомной генерации и постепенным увеличением мощностей солнечных и ветровых электростанций", — пояснил Омельченко.

Третье преимущество, на которое обратил внимание эксперт, — повышение устойчивости распределенной энергосистемы. Батареи будут размещены на шести отдельных площадках, поэтому повреждение одного объекта не приведет к потере всего комплекса.

Батареи не смогут заменить разрушенные электростанции

В то же время накопители не вырабатывают электроэнергию самостоятельно. Омельченко подчеркнул, что 200 МВт — это мощность, которую система может выдавать примерно в течение двух часов, учитывая заявленную энергоемкость в 400 МВт·ч.

Поэтому такие системы не могут заменить разрушенные тепловые или гидроэлектростанции. Кроме того, сами батареи не способны предотвратить масштабный блэкаут после системного удара по энергетике.

По словам эксперта, накопление энергии необходимо развивать одновременно с другими элементами энергосистемы. Речь идет о распределенной газовой генерации, солнечных и ветровых электростанциях, укреплении межгосударственных пересечений, модернизации сетей, физической защите ключевых энергообъектов и надежной противовоздушной обороне.

Что означает кредит США для инвестиций

Омельченко также обратил внимание на важность решения DFC для привлечения инвестиций в украинскую энергетику.

"Решение американского государственного финансового учреждения поддержать крупный энергетический проект в стране, где идет война, свидетельствует о возможности оценивать и страховать часть военных рисков", — написал эксперт.

В то же время, по его мнению, одно решение о кредитовании еще не означает инвестиционного прорыва. Для масштабного привлечения частного капитала, отметил Омельченко, Украине нужны прогнозируемые правила рынка, понятная модель оплаты вспомогательных услуг, прозрачные условия подключения к сетям и надлежащая защита прав инвесторов.

"Современная энергетическая устойчивость — это уже не только количество установленных мегаватт. Это способность системы быстро реагировать на удары, маневрировать, локализовать аварии и восстанавливать работу", — подытожил эксперт.

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По его мнению, именно в этом заключается стратегическая ценность систем накопления энергии для Украины.

Напомним, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" и председателя бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласы, правительство отложило расходы на подготовку к зиме. На конец года перенесли 39 млрд грн, которые должны были пойти на укрытия в больницах и школах и на защитные сооружения для объектов энергетики. При этом может случиться так, что деньги на это не успеют поступить на счета до конца текущего года. По словам народного депутата, ситуация с украинским бюджетом "плохая".