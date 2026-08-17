Графики отключения газа: что ждет Украину зимой и почему Одесса и Николаев в зоне риска

Две недели без света, возможные ограничения газа и риск остаться без воды — такой сценарий зимы 2026–2027 не исключают эксперты. Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре, а "Нафтогаз" сообщает о 293 атаках с начала года. Опрошенные Фокусом эксперты разделились во мнениях: одни говорят о реальности графиков отключения газа, другие считают их невозможными по техническим причинам.

Отключения света по две недели в крупных городах Украины этой зимой прогнозирует офицер ВСУ Ярославский.

"Россия не остановится, перемирия не будет. Эта зима — у нас будут локдауны по две недели. В Киеве, Одессе, Харькове будут такие локдауны, которых не было даже этой зимой", — заявил Ярославский журналистам.

Эксперты в области экономики и ЖКХ прогнозируют это уже давно. А сам президент высказал опасение, что зимой после обстрелов мы можем оказаться не только без электричества, но и без воды и канализации.

Но если брать всю систему жилищно-коммунального хозяйства, то как не вспомнить и о газе. К тому же, как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", за последнюю неделю Россия 13 раз била дронами и ракетами по объектам в разных регионах страны. Под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Имеются серьёзные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов остановлена, утрачена часть объёмов добычи. А с начала 2026 года Россия 293 раза атаковала объекты "Группы Нафтогаз".

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Опрошенные Фокусом эксперты разделились во мнении: одни не исключают, что этой зимой возможны не просто перебои с газоснабжением, но и даже графики отключения. Другие же утверждают, что никаких графиков не будет, так как это сложно сделать физически, но вот снизить давление в трубе — это возможно.

Не все регионы этой зимой будут с газом

С одной стороны, как констатирует энергетический эксперт Юрий Корольчук, сейчас газа в хранилищах много — уже более 14 миллиардов кубометров, к ноябрю будет около 15,5. Промышленность его почти не потребляет, и даже планируют импортировать газ, аргументируя это возможными ударами по инфраструктуре. Но проблема в компрессорах: если их закрыть, давление упадет и передать определённый объём газа на восток не получится.

"Так же, как с электроэнергией — импортировали, но не могли передать нужные объёмы даже в Киев. С газом будет та же история. И если ситуация станет критической, введут графики — не по трём-четырём очередям, а, скорее, по дневным и ночным периодам. Технически это может выглядеть так: отключают магистральную трубу, и все сидят без газа. Но это рискованно — люди могут забыть выключить конфорку. Поэтому до последнего будут пытаться держать хотя бы минимальное давление", — говорит Фокусу Корольчук.

В целом, эксперт отметил, что разговоры о графиках подачи газа ведутся ещё с прошлого года. О том, что всё подготовлено для ограничений поставок газа, а по сути, о графиках подачи, по его словам, заявляли заместители министра энергетики.

"Система работает так: видят объём добычи газа — он может снижаться в определённые периоды. Видят возможность подъёма газа из подземных хранилищ — он тоже может меняться. Видят импорт — есть он или нет. И в критический момент задействуют резервный план сокращения потребления. Проблема компрессоров. Они качают газ. Некоторые уже законсервированы или снизили мощность — они были рассчитаны на десятки миллиардов кубометров, а сейчас таких объёмов нет. Это закрытая информация, но то, что в прошлом году Колесник это озвучил, говорит о том, что ситуация серьёзная", — считает Корольчук.

Ещё раньше, в 2024 году, в одном из интервью эту тему поднимал другой чиновник. Он не говорил прямо, что будут отключения, но дал понять, что такой вариант возможен. Фактически подготовка к этому велась уже с 2023 года, подчёркивает эксперт.

По мнению Корольчука, больше всего пострадают те, кто находится дальше по трубе — например, Одесская, Николаевская области. У них будет сниженное давление, или могут вообще отключить газ. Технически это выглядит так: отключили участок трубы, и всё. Все, кто там сидит, остаются без газа. В первую очередь страдают отдалённые сёла, потом — большие города. С западными регионами легче — там есть подземные хранилища, газ поднимают оттуда. Но перераспределение будет решать "Трансгаз" — кто получит газ в нужном объёме, а где его перекроют.

"Сейчас есть проблема с прерывистостью: удары по газовой инфраструктуре, снижение потока и давления. Зимой, когда холода и потребление растёт, это становится критичнее. Если не будет катастрофических ударов по газовой инфраструктуре, газ в хранилищах есть — его достаточно. Сейчас бьют по компрессорным станциям и трубопроводам, но их оперативно ремонтируют. Сами скважины не трогают — их сложнее восстанавливать. Но всё может измениться", — к таким выводам приходит эксперт.

Графиков не будет, но ограничения возможны

Как подчёркивает в комментарии Фокусу эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев, для бытовых потребителей никаких графиков отключения газа нет и быть не может. А вот для предприятий могут вводиться лимиты. Есть алгоритмы, по которым в первую очередь обеспечиваются предприятия критической инфраструктуры, энергетические компании. Затем — остальные потребители. Если газа не хватает, лимиты вводятся для тех, кто использует его как сырьё — в первую очередь для химических предприятий. Но это в самых крайних случаях.

К тому же, по словам Рябцева, для накопления нужных объёмов газа вполне достаточно внутренней добычи. На случай холодной зимы, хотя вероятность этого мала — две холодные зимы подряд не бывают, — оптимальный объём составляет 14,6 миллиардов кубометров. Этого нам достаточно. Если смотреть по текущим показателям, план вполне можно выполнить к 1 ноября, как и определило правительство. Нам хватает собственной добычи, чтобы выполнить задание Кабинета Министров по накоплению газа.

И если Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре, в том числе по газодобыче и газотранспортной системе, нам нужен так называемый страховой запас — примерно 10% сверх плана. Это около 1,5–2 миллиардов кубометров, которые желательно докупить, если представится возможность и цена будет приемлемой.

"Энергетикам для прохождения отопительного сезона достаточно 3,5–4 миллиардов кубометров газа. Населению нужно ещё меньше — около 1–2 миллиардов для тех, у кого централизованное газоснабжение. Поэтому этих объёмов хватит с избытком. Однако для промышленности, в случае ударов по газотранспортной системе, газораспределению или добыче, могут вводиться лимиты на время, необходимое для восстановления сети. Скорее всего, Корольчук имел в виду именно лимиты, а не отключения. Стабилизационных графиков по газу быть не может из-за особенностей безопасности", — подчёркивает эксперт.

По действующим с советских времён процедурам, в случае аварийного прекращения подачи газа в многоквартирном доме, чтобы возобновить подачу, нужно убедиться, что у всех жильцов закрыты газовые вентили. Если этого не сделать и запустить газ, возможен взрыв. Но у нас во многие квартиры нет доступа — люди уехали, ключи никому не оставили. Поэтому никаких графиков, подобных электрическим, не будет.

"Аварийные отключения возможны, но восстановление газоснабжения легче, чем восстановление высоковольтных электросетей. Там специфическое оборудование, а здесь — обычные компрессоры, которых много выпускается. Заменить компрессор или трубу несложно. Главное — обеспечить плотность системы, чтобы газ нигде не вытекал", — констатирует Рябцев.

Снижение давления в трубе тоже возможный вариант, но он в основном касается прифронтовых районов, а не всей территории Украины.

"Самая тяжелая зима в украинской истории" — именно так украинцев уже летом предупреждают о предстоящем отопительном сезоне. Но на пятый год полномасштабной войны такая риторика звучит особенно странно: страна уже пережила блэкауты, удары по ТЭЦ, холодные квартиры и длительные отключения, а тактика России давно известна. О рисках говорят представители власти, политики, военные волонтеры и эксперты в области энергетики.

В то же время эксперты считают, что в случае ударов по водоснабжению, Киев продержится без воды и канализации до 5 дней, потом нужно эвакуировать людей. Списки на эвакуацию из Киева маломобильных людей и одиноких пенсионеров и инвалидов уже составляются в столице.