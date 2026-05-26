Холера, тиф и пустые краны: что ждет Украину в случае водного коллапса

Отключения света, остановка насосных станций и повреждения критической инфраструктуры могут оставить украинские города не только без электричества, но и без воды. Эксперты предупреждают: в случае масштабных ударов проблемы могут начаться даже там, где водоканалы считались подготовленными. Фокус выяснил, насколько уязвима система водоснабжения Украины, готовы ли города к чрезвычайным сценариям и какие опасные инфекции могут вернуться из-за водного кризиса.

Еще в марте 2026 года президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия планирует нанести удары по водоснабжению в Украине. Цель оккупантов — оставить украинцев без воды.

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться над этим вызовом", — заявил Зеленский.

Позже он добавил, что цели на этом этапе для них — водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т.д.

До сегодняшнего дня, к счастью, серьезных ударов по водоснабжению РФ не предпринимала, но, кроме этого, существует еще немало факторов, которые могут повлиять на наличие воды в кранах. Как рассказал Фокусу эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, вода может исчезнуть в некоторых городах даже в случае отключения электроэнергии, так как не все водоканалы подготовились к подобному ЧП.

"Достаточно отключения электроэнергии — и в домах сразу могут возникнуть проблемы с водой. Если после удара выходит из строя подстанция, перестают работать насосы, из-за чего вода не подается, в частности, на верхние этажи. В отдельных случаях без питания могут остаться и канализационно-насосные станции, что уже грозит системными сбоями в работе водоснабжения. Факторов, которые могут оставить людей без воды, сегодня очень много", — отмечает эксперт.

По словам Попенко, в случае масштабных отключений главный вопрос — сколько времени город сможет продержаться без стабильного водоснабжения. И ответственность за это лежит прежде всего на местных властях и водоканалах.

"Именно водоканалы и мэры должны дать ответ, насколько города готовы к таким сценариям. Их задача — организовать подвоз воды, не допустить санитарно-эпидемиологического кризиса и обеспечить работу критической инфраструктуры. К примеру, необходимо заранее подготовить мобильные медико-санитарные комплексы, которые можно быстро развернуть в местах массового пребывания людей и которые способны обслуживать десятки тысяч человек в месяц. Тогда отпадает необходимость в экстренных решениях вроде рытья туалетов, о чем ранее говорил глава Деснянской райадминистрации Киева", — продолжает эксперт.

Кроме того, ключевым вопросом остаются резервные источники питания, которые должны быть установлены и введены в эксплуатацию на всех объектах водоснабжения. Такие системы должны обеспечивать автономную работу водоканалов в течение определенного времени и иметь заранее рассчитанные запасы топлива — дизеля, бензина и других ресурсов для генераторов. Однако проблема в том, что далеко не все украинские города сегодня имеют подобную инфраструктуру. По словам эксперта, даже Киев пока не обеспечен полноценными резервными источниками питания для водоканалов.

"Если мы постоянно слышим предупреждения о возможных ударах по объектам водоснабжения, значит, к таким сценариям нужно готовиться уже сейчас. И это касается прежде всего местных властей, мэров и коммунальных служб. Вопрос в том, насколько реально города готовы к подобным чрезвычайным ситуациям. Часть этой подготовки не выносится в публичную плоскость, поскольку речь идет о так называемых "планах тишины" — комплексах мер на случай критических атак по инфраструктуре. И обеспечение стабильной работы водоканалов является одним из ключевых пунктов таких планов", — считает Попенко.

Как отметил эксперт, обязательно нужно иметь запас воды из расчета 3 литра питьевой на каждого члена семьи и еще столько же технической в сутки. Но также, необходимо знать карту бюветов в городе, колонок, где можно набрать воду в случае отсутствия. Органы местного самоуправления должны побеспокоиться о том, чтобы все колонки, которые раньше устанавливали во дворах, были в рабочем состоянии, отремонтированы и подготовлены. Но так как это критическая инфраструктура и крайне важный вопрос, всё это должно контролироваться на уровне государства — министерствами, Кабинетом министров и так далее.

Украинское водоснабжение строилось с учётом военных рисков

Система водоснабжения в значительной степени зависит от электроэнергии, ведь от неё работают насосные станции, системы очистки и подготовки воды, об этом рассказал директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий. По его словам, Минобороны ещё в 2022 году разработало рекомендации по защите критически важных объектов инфраструктуры, которые важно внедрять на местах. В настоящее время продолжается работа над альтернативными путями обеспечения водой населения и объектов инфраструктуры. Поскольку сети водоснабжения расположены под землёй, повредить их во время обстрелов сложнее.

Каждый город имеет собственные особенности водоснабжения и водоотведения, поэтому для них необходимо разрабатывать отдельные планы реагирования на возможные последствия бомбардировок. В настоящее время, по словам Новицкого, водоканалы уже выполнили часть работ по установке систем первого уровня защиты, которые могут уменьшить последствия повреждений от осколков или атак дронов. В то же время оборудовать защиту второго или третьего уровня для таких объектов значительно сложнее.

"Понятно, что строительство больших укрытий над такими объектами, как насосные станции, — это сложно и очень дорого. Иногда может быть проще восстановить объект после повреждения, чем строить сложную систему защиты", — говорит Новицкий.

Большинство городов унаследовали советскую систему водоснабжения, которая имеет определённый запас прочности и строилась с учётом военных рисков. Её ключевой особенностью является централизованность.

А то же время, по словам главы ассоциации, в качестве альтернативных источников водоснабжения стоит использовать артезианские скважины.

Плохо вымытые руки — первый шаг к заражению гепатитом, тифом и холерой

По оценкам медиков, в случае длительных перебоев с водоснабжением и работой канализации Украина может столкнуться с резким ростом кишечных инфекций. Особенно опасной такая ситуация становится летом, когда жара ускоряет распространение бактерий и вирусов.

Как рассказала Фокусу врач-инфекционист Светлана Выговская, главную угрозу в подобных условиях представляют именно инфекции, которые распространяются через грязные руки, заражённую пищу и воду.

"Основную опасность составляют кишечные инфекции, особенно в жаркое время года и при отсутствии стабильного водоснабжения. Инфекция может попасть в организм через немытые руки, загрязнённые продукты или воду. При длительных отключениях воды возрастает риск возвращения таких опасных заболеваний, как холера и брюшной тиф. В то же время дизентерия, ротавирус, норовирус, гепатит А, сальмонеллез и кампилобактериоз и сейчас регулярно фиксируются, особенно летом, даже без масштабных проблем с водой", — объясняет врач.

Ну а в водоемах, куда могут в жару потянутся отдыхать украинцы, можно легко подхватить лептоспироз, который переносят грызуны. Они же очень любят коллекторы и мусорные кучи.

Поэтому, как советует медик, всегда под рукой нужно иметь средства для регидратации, энеросорбенты, противомикробные средства (кишечные антисептики), противодиарейные средства и пробиотики. Но, в то же время, не мешкать и обращаться к врачу. Ведь при определенных заболеваниях препараты, которые и так должны храниться в каждой домашней аптечке, только снимут симптомы, но не вылечат.

Напомним, из-за риска атак РФ на системы водоснабжения в Украине, в правительстве призывают украинцев заблаговременно позаботиться о запасе воды. Речь идет о базовом резерве, который поможет продержаться в случае перебоев.