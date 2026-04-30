Не паниковать и готовиться: в Правительстве призвали украинцев делать запасы воды

Российские оккупанты могут атаковать системы водоснабжения в Украине. Вероятно, Москва целенаправленно будет и дальше обстреливать необходимую для жизни граждан инфраструктуру.

Следовательно, украинцев призывают запасаться водой, чтобы иметь базовый запас. Такое заявление сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, сообщает 24 канал.

Он напомнил, что Россия неоднократно угрожала это сделать, но точно спрогнозировать, будет ли реализована эта угроза, невозможно.

"Важно понимать: вода — это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась", — сказал Кулеба.

По его словам, Кабмин готовится к таким ударам. По всей стране запланированы защитные действия. В частности, объекты инфраструктуры пытаются защитить, готовится резервное питание, развиваются распределенная генерация и альтернативные схемы водоснабжения.

Напомним, что в январе 2026 года важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что украинцам нужно запасаться водой. Следовательно, политический аналитик Вадим Денисенко предполагает, что призывы власти запасаться водой и продуктами не стоит игнорировать.

В Одесской области произошла атака ВС РФ на объекты промышленной, гражданской и энергетической инфраструктуры в ночь на 23 февраля — это вызвало перебои с водой в регионе. Жителей Одессы предупреждали о том, что в результате обесточивания объектов водопроводной системы, возможны перебои с водоснабжением в некоторых районах города.