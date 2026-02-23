Перебои с водой в Одесской области после атаки ВС РФ: введены графики водоснабжения

Жителей Одессы предупредили о том, что в результате обесточивания объектов водопроводной системы, возможны перебои с водоснабжением в некоторых районах города. Причиной этого стала очередная атака ВС РФ на объекты промышленной, гражданской и энергетической инфраструктуры в ночь на 23 февраля.

В частности, со временными проблемами могут столкнуться потребители Приморского и части Хаджибейского районов (ж/м "Ближние Мельницы", "Молдаванка"), сообщил "Инфоксводоканал".

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется", — заверили одесситов.

Сложная ситуация наблюдается и в Черноморской общине. По этому поводу мэр города Василий Гуляев написал в соцсети, что сейчас критическая инфраструктура работает на генераторах, а также предупредил, что подача воды будет производиться по графику.

"В случае, если в ближайшее время электроснабжение не будет восстановлено, будут развернуты дополнительные пункти незламності. Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Держимся вместе и помогаем друг другу! Вместе выстоим", — говорится в публикации.

Відео дня

В результате ночной атаки на Одессу и область погибли два человека. Жертвами обстрела стали 20-летняя девушка и мужчина в возрасте примерно 45 лет. Также пострадали еще три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

В результате прилетов повреждены производственные и складские помещения, админздания, автомагазин и грузовики. Один из дронов попал в квартиру многоэтажки, однако не сдетонировал. С жителями дома работали психологи ГСЧС.

Напомним, не сумев заморозить украинцев, разрушив энергетику, российские оккупанты постепенно смещают фокус атак на объекты, связанные с водоснабжением крупных городов, чтобы спровоцировать очередную коммунальную и гуманитарную катастрофу.

Военный эксперт Олег Жданов подтверждает, что наибольшую опасность представляют атаки на канализационную систему и очистные сооружения.