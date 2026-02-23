Перебої з водою в Одеській області після атаки ЗС РФ: введено графіки водопостачання

Жителів Одеси попередили про те, що внаслідок знеструмлення об'єктів водопровідної системи, можливі перебої з водопостачанням у деяких районах міста. Причиною цього стала чергова атака ЗС РФ на об'єкти промислової, цивільної та енергетичної інфраструктури в ніч на 23 лютого.

Зокрема, з тимчасовими проблемами можуть зіткнутися споживачі Приморського і частини Хаджибейського районів (ж/м "Ближні Млини", "Молдаванка"), повідомив "Інфоксводоканал".

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується", — запевнили одеситів.

Складна ситуація спостерігається і в Чорноморській громаді. З цього приводу мер міста Василь Гуляєв написав у соцмережі, що наразі критична інфраструктура працює на генераторах, а також попередив, що подача води буде здійснюватися за графіком.

"У разі, якщо найближчим часом електропостачання не буде відновлено, буде розгорнуто додаткові пункти незламності. Просимо зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями. Тримаємося разом і допомагаємо одне одному! Разом вистоїмо", — ідеться в публікації.

Унаслідок нічної атаки на Одесу та область загинули двоє людей. Жертвами обстрілу стали 20-річна дівчина і чоловік віком приблизно 45 років. Також постраждали ще троє людей віком від 23 до 45 років. Стан двох із них медики оцінюють як важкий. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх.

Унаслідок прильотів пошкоджено виробничі та складські приміщення, адмінбудівлі, автомагазин і вантажівки. Один із дронів влучив у квартиру багатоповерхівки, проте не здетонував. З мешканцями будинку працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, не зумівши заморозити українців, зруйнувавши енергетику, російські окупанти поступово зміщують фокус атак на об'єкти, пов'язані з водопостачанням великих міст, щоб спровокувати чергову комунальну та гуманітарну катастрофу.

Військовий експерт Олег Жданов підтверджує, що найбільшу небезпеку становлять атаки на каналізаційну систему та очисні споруди.