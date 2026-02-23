Конец холодов меняет тактику ударов РФ: что показала воскресная ракетно-дроновая атака

Очередной комбинированный обстрел. Именно очередной, не уникальный, но есть несколько деталей. Поэтому, краткий анализ.

Общую статистику вы видели — опять сбито практически все крылатое. Наши силы ПВО — опять Боги! 17 из 18 крылатых ракет Х-101, 4 из 4 ракет Х-59, 2 из 2 крылатых "Искандеров". А вот с баллистикой картина уже немного хуже: сбито 8 из 22, и 2 из 4 гиперзвуковых ПКР "Цирконов". Почему? Потому что большинство баллистики шло по Кировоградской области, а там нет "Пэтриотов" с ракетами ПАК-3...

КУДА БИЛИ

Опять энергетика. Опять ТЭЦ (5,6, Трипольская и Кировоградская) и подстанции 330 и 750кВ. На этот раз Болград, Винницкая и Украинка (Кировоградской области, которая пострадала больше всего этой ночью).

КАК БИЛИ

Была более разумная тактика, в отличие от прошлого недообстрела. Видно, что опять высший штаб "бдил")

Баллистика и "Цирконы" в сторону Киева — все летели около четырех часов утра, с разных сторон. "Цирконы" были запущены с интервалом 5-7 минут. То есть, пусковых было 2, а не заряжали одну четырьмя ракетами. А ждали — конечно, корректировки. Это как раз время увидеть прилеты/сбития первых двух и внести коррективы. Чтобы снова не прилететь в зону работы ракет ПАК-3. И поэтому две следующие уже не были сбиты. Морской бой в воздушном пространстве, как постоянно я об этом буду говорить.

Баллистика летела стандартно, с дальностью 500 км, тут нечего обсуждать. Сбили там, где стоит "Пэтриот". Поэтому и больше всего пострадала Кировоградская область, где его нет. Прошлый раз там "Кинжалы" "искали" нашу авиацию на Канатном.

А вот по "Цирконам" немного добавлю. Плохо, что у них такие резервы накопились. Точнее, могут в неделю четыре ракеты "с колес" запускать. Хорошо, что мы их сбиваем вообще, потому что создавались они наоборот, чтобы "Пэтриот" их "не брал".

Добавились еще детали. Как в прошлом анализе я предполагал, что петухи начинают переходить на летние цели, в этот раз это подтверждается. Сегодня в очередной раз поражена инфраструктура железнодорожная и сами локомотивы. И следующая летняя цель после нашей авиации — водная инфраструктура. Сегодня враг целился именно туда, есть официальная информация, а не я ее "наанализировал".

Удалось ли петухам сегодня достичь намеченных задач? Нет, не смогли. Потому что ПВО красавчики. И другие подразделения — крутые казаки, которые делают постоянную работу, чтобы такие обстрелы становились самым большим, на что петухи способны.

Сколько это им стоило? Очень много. Сотни миллионов долларов. А мы отбились малой кровью.

Почему такой короткий анализ?

Потому что все очень подробно раскладывал в прошлые анализы. Здесь, кроме новой тактики "Цирконов" и ударов по воде, — ничего нового. Главное, что мы держимся, да и погода идет на улучшение)

