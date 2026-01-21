Редкие "Цирконы", непонятные "Искандеры": какие проблемы РФ показал массированный удар 20 января
Российские массированные ракетные обстрелы кажутся бесконечными, но на самом деле у россиян есть проблемы, уверяет военный корреспондент Сергей Мисюра. Он анализирует вчерашнюю атаку и приходит к нескольким интересным выводам, которые показывают, что удары идут совсем не по оптимальному для РФ сценарию.
Детали о ракетном обстреле. Спойлер, он снова уникальный, но давненько такого не было.
Относительно уникальности, то петухи чаще делают "штатный" обстрел, чем "уникальный". В таких случаях появляется какая-то креативность, нововведения, четкий просчет времени синхронизации ударов ракет с дронами и т.д. Такое впечатление, что уникальные — планируют высшие штабы, а штатные — низшие, где много ума не надо.
Первая деталь. Почему появились заголовки об "Искандер-I", если даже буквы "i" у петухов нет в алфавите?)) Максимум, это возможные испытания "нового" "Искандера-1000" (логичное название для увеличенной дальности до 1000 км), который является просто измененным баллистическим "Искандером-М" с уменьшенной БЧ, но больше топлива для двигателя. Было 500 кг на 500 км, делают теперь 300 кг до 1000 км. Логично и рационально. А "Искандер-i" при чем?)
Вторая. Рекордное сбивание баллистических ракет. Даже не так. РЕКОРДНОЕ СБИТИЕ ЗА ОДИН РАЗ. Потому что 8 ноября было запущено 32 БР (7 из них "Кинжалы"), но сбили наши ПВО всего 9 ракет.
На этот раз же было запущено 18 баллистических ракет, а сбили аж 14! Но не было запущено "Кинжалов". И все равно, это означает, что у нас не хватало в ноябре ракет ПАК-3 для "Пэтриотов", а сегодня уже были. Нам их передали как раз после нового года. И здесь можно связать работу разведки и дипломатического корпуса.
Деталь третья. Работа разведок.
Объясняю. ГУР говорит, что в ближайшее время будут массированные не просто ракетные удары, а именно баллистические. Потому что разведка петухов узнала, что у нас мало ПАК-3 ракет, и передала своим, что мы сейчас наиболее уязвимы к этому типу ракет. Поэтому, имея данные от нашей разведки, дипломатический корпус, а точнее, уже Буданов на новой должности — выбивает достаточное количество ракет ПАК-3 для отражения именно баллистических ударов. Поэтому и такой рекорд в сбитых 14 из 18 баллистических ракет)
Четвертая. Ракета "Циркон".
Думаю, при отсутствии "Кинжалов" (возможно, связано с проблемами с самолетами МиГ-31К, которые заточены сугубо для запуска "Кинжалов") и планирования "уникального" удара, для комбинирования крылатых (Х-101), баллистических ("Искандер-М/KN-23" и С-300), аэробаллистических гиперзвуковых "Цирконов" и "Шахедов" и давал добро только высший штаб для дополнения именно "Цирконами". Плюс, после десятилетия испытаний и допиливания этих гиперзвуковых ракет для работы не только против кораблей, но и по целеуказанию по наземным целям, да еще и НАЗЕМНОЙ установки, в условиях таких морозов — именно тестировали "Циркон".
"Кинжалы" не смогли. Значит приняли решение проверить наземный пуск, а не с фрегата, в морозы, по наземной цели — "Циркону".
Пятая деталь. Главная. У петухов проблемы.
- 1000 "Шахедов" одновременно запустить не могут.
- Запуск "Кинжалов" — проблематичен.
- Использование Ту-160 — проблематично, поэтому только Ту-95МС с ракетами Х-101.
- Ту-22 с ракетами Х-22 вообще скоро историческим явлением будет, которое было очень давно.
- "Циркон", хоть надводный, хоть наземный запуск — допиливают. Пуск искусственный, с большим интервалом, нет ракет.
- Нынешние ракеты Х-101 (по источникам Defence Express) вообще выпущены в ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА! А где же резервы предыдущих лет? Которые в первую очередь надо запустить, чтобы более свежие ракеты положить в резерв? То есть, с конвейера ракеты едут на программирование и сразу запускаются.
- Использование ракет РМ-48У, которые являются мишенями для обучения экипажей С-300/400. Сама же "мишень" создается из старых ракет к этим же С-300, а значит, также умеет в наземный удар.
- Они спешат использовать последние ресурсы для ударов по нашей энергетике, пока есть морозы. Далее эти удары будут не актуальны.
- Спешат, потому что на фронте штопор, отпал Купянск, Покровск не берется, Запорожье заглохло. СБС ставит рекорды в уничтожении петухов за сутки. А колотить народ холодом, чтобы начать говорить власти "остановите войну, потому что все нафиг перемерзнем" — сейчас самое оно.
- Проблемы они не видят, как и в 22 году, когда что-то наанализировали, что мы будем петухов с цветами встречать. А получилось венками, с черными пакетами.
Так и будет с теплом и светом.
Они нас просто не понимают))
