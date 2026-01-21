Редкие "Цирконы", непонятные "Искандеры": какие проблемы РФ показал массированный удар 20 января

Детали о ракетном обстреле. Спойлер, он снова уникальный, но давненько такого не было.

Относительно уникальности, то петухи чаще делают "штатный" обстрел, чем "уникальный". В таких случаях появляется какая-то креативность, нововведения, четкий просчет времени синхронизации ударов ракет с дронами и т.д. Такое впечатление, что уникальные — планируют высшие штабы, а штатные — низшие, где много ума не надо.

Первая деталь. Почему появились заголовки об "Искандер-I", если даже буквы "i" у петухов нет в алфавите?)) Максимум, это возможные испытания "нового" "Искандера-1000" (логичное название для увеличенной дальности до 1000 км), который является просто измененным баллистическим "Искандером-М" с уменьшенной БЧ, но больше топлива для двигателя. Было 500 кг на 500 км, делают теперь 300 кг до 1000 км. Логично и рационально. А "Искандер-i" при чем?)

Вторая. Рекордное сбивание баллистических ракет. Даже не так. РЕКОРДНОЕ СБИТИЕ ЗА ОДИН РАЗ. Потому что 8 ноября было запущено 32 БР (7 из них "Кинжалы"), но сбили наши ПВО всего 9 ракет.

На этот раз же было запущено 18 баллистических ракет, а сбили аж 14! Но не было запущено "Кинжалов". И все равно, это означает, что у нас не хватало в ноябре ракет ПАК-3 для "Пэтриотов", а сегодня уже были. Нам их передали как раз после нового года. И здесь можно связать работу разведки и дипломатического корпуса.

Деталь третья. Работа разведок.

Объясняю. ГУР говорит, что в ближайшее время будут массированные не просто ракетные удары, а именно баллистические. Потому что разведка петухов узнала, что у нас мало ПАК-3 ракет, и передала своим, что мы сейчас наиболее уязвимы к этому типу ракет. Поэтому, имея данные от нашей разведки, дипломатический корпус, а точнее, уже Буданов на новой должности — выбивает достаточное количество ракет ПАК-3 для отражения именно баллистических ударов. Поэтому и такой рекорд в сбитых 14 из 18 баллистических ракет)

Четвертая. Ракета "Циркон".

Думаю, при отсутствии "Кинжалов" (возможно, связано с проблемами с самолетами МиГ-31К, которые заточены сугубо для запуска "Кинжалов") и планирования "уникального" удара, для комбинирования крылатых (Х-101), баллистических ("Искандер-М/KN-23" и С-300), аэробаллистических гиперзвуковых "Цирконов" и "Шахедов" и давал добро только высший штаб для дополнения именно "Цирконами". Плюс, после десятилетия испытаний и допиливания этих гиперзвуковых ракет для работы не только против кораблей, но и по целеуказанию по наземным целям, да еще и НАЗЕМНОЙ установки, в условиях таких морозов — именно тестировали "Циркон".

"Кинжалы" не смогли. Значит приняли решение проверить наземный пуск, а не с фрегата, в морозы, по наземной цели — "Циркону".

Пятая деталь. Главная. У петухов проблемы.

1000 "Шахедов" одновременно запустить не могут. Запуск "Кинжалов" — проблематичен. Использование Ту-160 — проблематично, поэтому только Ту-95МС с ракетами Х-101. Ту-22 с ракетами Х-22 вообще скоро историческим явлением будет, которое было очень давно. "Циркон", хоть надводный, хоть наземный запуск — допиливают. Пуск искусственный, с большим интервалом, нет ракет. Нынешние ракеты Х-101 (по источникам Defence Express) вообще выпущены в ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА! А где же резервы предыдущих лет? Которые в первую очередь надо запустить, чтобы более свежие ракеты положить в резерв? То есть, с конвейера ракеты едут на программирование и сразу запускаются. Использование ракет РМ-48У, которые являются мишенями для обучения экипажей С-300/400. Сама же "мишень" создается из старых ракет к этим же С-300, а значит, также умеет в наземный удар. Они спешат использовать последние ресурсы для ударов по нашей энергетике, пока есть морозы. Далее эти удары будут не актуальны. Спешат, потому что на фронте штопор, отпал Купянск, Покровск не берется, Запорожье заглохло. СБС ставит рекорды в уничтожении петухов за сутки. А колотить народ холодом, чтобы начать говорить власти "остановите войну, потому что все нафиг перемерзнем" — сейчас самое оно. Проблемы они не видят, как и в 22 году, когда что-то наанализировали, что мы будем петухов с цветами встречать. А получилось венками, с черными пакетами.

Так и будет с теплом и светом.

Они нас просто не понимают))

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

