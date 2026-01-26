Черная суббота — в чем уникальность атаки РФ 24 января и где просчитался российский Генштаб

Детали по последнему ракетному обстрелу. Уникальный 2.0 для этой недели и этапа войны.

Главное, что наши силы ПВО — боги. Прошлый раз рекорд сбития баллистических ракет (14 из 18), теперь — сбитие 9 из 12 очень сложных ракет Х-32!!!

Этот обстрел снова уникальный, и снова управлялся из ГШ РФ. Из-за использования впервые за годы ракет Х-32 и самолетов Ту-22м3.

Задач у обстрела было минимум три.

Демонстрация силы и безнаказанности перед переговорным процессом в ОАЭ. Что мы "можем в следующий раз еще больше, если не будут приняты наши условия к исполнению". Энергетика. Сделать блэкаут в Киеве и Харькове. Из этой задачи следует — народ может встать против власти, чтобы останавливали этот холод в домах и блэкаут. А еще, помочь первой задаче, чтобы мы сделали демарш и оставили переговорный процесс. Показать миру (а конечно, больше американцам, которые постоянно норовят сказать, что это мы не хотим окончания войны), что мы не хотим мира, ушли с переговоров в ОАЭ. Уменьшение нашего запаса ракет ПАК-3 к "Пэтриоту". Какие только что пополнили запасы наши союзники после нового года. И здесь надо отдельно и подробнее объяснить. Потому что это уже выбивание именно этих ракет...

Петухи примерно знают, сколько мы получили ПАК-3 ракет для сбивания гиперзвуковых и баллистических ракет. Больше ничего у нас нет, что может противодействовать таким ракетам. И поэтому уже второй обстрел за неделю — большинство ракет именно сверхтяжелые для всех комплексов, но не для ПАК-3-перехватчиков. Интерцепторов, как говорят на западе.

И еще интересный факт — буква и в названии Patriot, как раз может означать Intercept, если название расшифровать как акроним: Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Targe. (Ну люблю я детали и интересные факты вам показывать))

К деталям!

Запуски ракет: аэробаллистические "Кинжалы", гиперзвуковые "Цирконы", баллистические "Искандер-М" и теперь противокорабельная Х-32 — все с целью первых двух пунктов, а главное — для выбивания наших резервов ПАК-3.

Они также не могут сделать это все массово, чтобы сразу перегрузить систему ПВО за одну атаку. За всеми массированными атаками (не обычными атаками до 100 "Шахедов" через день) вы также следите. Поэтому и запуск баллистики и ракет Х-32 были по очереди этой ночью. Потому что считали, что сможем сбить, что осталось у нас, сколько у них и чего для следующего запуска. Многомиллионная разведка ракетным боем. Да, и такое уже наблюдаем. Война 21 века на марше, и мы в голове колонны.

Вот поэтому и могут быть разногласия с тем, что люди видят/чувствуют о сбитии/не сбитии ракет, а в докладе Воздушных сил — другие цифры. Использование ракет ПАК-3 также считают петухи и используют в следующей атаке.

И следующая атака — также будет на истощение наших ракет ПАК-3. И поэтому не используют сверхдорогие ракеты "Кинжал". Ракета Х-32 для них стоит 3 млн долларов. Ракета же ПАК-3 для ее сбивания — 4-5 млн. А стоимость "Кинжалов" точно выше. Просто математика войны, и петухи начали считать деньги. Наконец-то.

Конечно, баллистический "Искандер-М" дешевле, и не надо использовать самолеты для их запуска, но они в меньшем количестве, да и дальность применения кратно меньше. На 500 км до Киева надо по земле притянуть пусковую установку. А даже Ту-22 уже с 600 км делают запуски.

Поэтому следующие атаки также будут с использованием баллистики. И пока морозы — наибольшая вероятность быстрой готовности следующей атаки. Следите за сигналами тревоги, уходите в укрытие, когда увидите сообщения мониторов, что готовится ракетный удар.

Относительно "Цирконов" — снова парный запуск. Опять наземный из Крыма. Прошлый раз — в Винницкую область, проверяли дальность и возможность вообще запуска с земли. Ракета с ПКР, запускается с корабля, но уже точно приспособили дня запуска с наземной установки. Теперь перелет всей Украины из Крыма — в Киев, проверяли дальность полета до 1000 км. Уникальность "Циркона" в том, что он имеет постоянную скорость во много Махов на всей траектории полета, и она не такая высокая, как в баллистических ракетах. 30-40 км, когда Искандер может до 60 км подниматься в стратосферу, наряду с "Кинжалом". И теперь мы не сбили их, потому что батареи "Пэтриота" с РЛС, возможно, я же не владею секретными данными, в другую сторону...

А это уже точно растягивание батарей, чтобы часть начала "смотреть" на юг. Тогда легче с севера будет им пробиться и достигать первых двух пунктов. Но мы все понимаем.

Хотел короче, и вроде получилось. Жду ваших реакций, больше уже в комментах буду объяснять. И повторяю — несмотря на критическую ситуацию в Киеве, подумайте, если бы на 50% мы меньше сбили. Что бы было тогда...

ПВО — боги нашего времени)

