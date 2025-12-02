"Шахеды" с ракетами: как выглядит российская новинка и кому угрожает модернизированный дрон

После уничтожения российских самолетов с надводных дронов ракетами "воздух-воздух" — еще мы долго ждали появления таких ракет на "Шахедах". И вот первые факты. Они начали снаряжать свои "Герани" такими ракетами Р-60.

Логично, что такая ракета заменяет полностью боевую часть. То есть, кроме боевых "Шахедов" для поражения наземных целей, они начали использовать обманки "Герберы". Из них же сделали разведчиков. Затем эволюция дошла до реактивных "Гербер" и "Шахедов" с кассетной БЧ (на днях такую на крыше дома собирали роботом Нацпола из ГСЧС).

И теперь — ракета "воздух-воздух" Р-60. Очень старая с малым эффективным расстоянием до 10 км, но здесь главное была масса. Потому что мы же ставим на SeaBaby ракеты Р-73 (масса более 100 кг, операционная деятельность 30 км, но когда запуск с дрона, то дай Бог иметь 10–15 км дальности) и на воде масса вообще не критическая величина для нас.

А ракета Р-60 выбрана из-за своей массы в 45 кг и инфракрасной ГСН. Для такой ракеты не надо РЛС. И на фото также видно балку запуска ракеты, возможно, это стандартная пусковая установка АПУ-60, которая имеет еще 30 килограммов массы. То есть 75 ракетных килограммов заменяют до 90 кг боевой части самого "Шахеда". Значит, это чистая зенитная "ГЕРАНЬ" неизвестной цифры модификации для охоты за нашей тактической авиацией и вертолетами.

И очень меня интересует, в каком положении стоит ракета на "Шахеде". По курсу движения, или в обратном, чтобы сразу наводиться на нашего же охотника, который в 90% движется позади "Шахеда"?

